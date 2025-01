Hart voor je zaak – Hét werkgeversevenement van het noorden

GRONINGEN – Op vrijdag 14 februari 2025 zijn werkgevers weer van harte welkom bij Hart voor je zaak, hét evenement voor ondernemers, bedrijfsleiders en (hr-)managers in Martiniplaza. Nieuw talent aanboren, werk anders organiseren, binden en boeien van personeel? Het is tijd voor een andere aanpak. Topsprekers Jarno Duursma en Arno Folkerts vertellen er meer over en daarnaast zijn er diverse workshops en is er tijd om te netwerken. Kortom werkgevers kunnen weer volop inspiratie opdoen tijdens het evenement.

Nieuwe uitdagingen voor werkgevers

Veel werkgevers in Groningen en Noord-Drenthe worstelen met het vinden van nieuw talent. Wil je de medewerker van de toekomst vinden en binden?

Dan is een andere kijk op talent nodig. Met aandacht voor de persoonlijke drijfveren en specifieke vaardigheden van kandidaten. En met meer inzicht in de laatste trends op de arbeidsmarkt en nieuwe manieren om werk te organiseren. Daarom is het tijd voor Hart voor je zaak 2025!



Aanmelden en meer informatie

Heb jij ook hart voor je zaak? En durf jij te groeien? Kom dan naar het evenement op Valentijnsdag van 12.00-17.00 uur in Martiniplaza.

De toegang is gratis, we starten met een netwerklunch en sluiten de middag af met een borrel. Kijk voor informatie over aanmelden en het programma met overzicht van de workshops op www.hartvoorjezaak.nl



De eerste editie van Hart voor je zaak op 14 februari 2024 trok bijna 700 bezoekers. Hart voor je zaak is een initiatief van Werk in Zicht, SBB, VNO-NCW MKB Noord en Nederlandwerktaanwerk.

We werken samen aan een arbeidsmarkt in Groningen en Noord-Drenthe waar iedereen welkom is, zich kan ontwikkelen en duurzaam inzetbaar blijft. Samen helpen we 20.000 inwoners een stap vooruit.

Werk in Zicht

Foto’s: Nicolaas Roelfsema fotografie