DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Haren

Tussen 20 december en 6 januari is bij een in aanbouw zijnde zwembad aan de Am Sportzentrum in Haren ingebroken. De daders stalen uit de kelder 120 meter krachtstroomkabel. De schade bedraagt 4.000 euro. Getuigen worden verzocht de politie van Haren te bellen 05932/72100.

Weener

Gisteravond is om zeven uur bij de verkeerslichten in de Bahnhofstraße in Weener een hond doodgereden. Een automobilist wou links de Risiusstraße inslaan, toen een 58 jarige vrouw met haar hond de weg overstak. Bij haar stonden de verkeerslichten op groen. De hond werd overreden en overleed. De automobilist, die in een zilvergrijze of grijze personenauto reed, is doorgereden. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen met het politiebureau van Weener.

Meppen

Bij een ongeval op de Hauptstraße in Meppen is vanmorgen om 9 uur een 27 jarige automobiliste zwaargewond geraakt. Haar VW werd over het hoofd gezien door een 26 jarige bestuurder van een trekker, die linksaf in de richting van Twist wou afslaan. De vrouw wou op dat moment de trekker inhalen. Het slachtoffer is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de trekker bleef ongedeerd. De weg is tot 11.00 uur afgesloten geweest.

Bunde

Gisteren is op de K34, de Bunderneuland, een boom over de weg gewaaid. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De brandweer van Bunde heeft de boom opgeruimd.