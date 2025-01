Laat je pen horen tijdens de Poëzieweek 2025 in Bibliotheek Stadskanaal

STADSKANAAL – Van 30 januari tot en met 5 februari 2025 vieren we Poëzieweek 2025 in Nederland en Vlaanderen. Bibliotheek Stadskanaal doet ook mee met een uitgebreid programma vol workshops, activiteiten en een bijzondere schrijfwedstrijd: Laat je pen horen! Gedichten inzenden kan tot en met 5 februari via biblionetgroningen.nl/schrijfwedstrijd.



De schrijfwedstrijd ‘Laat je pen horen!’ begon ooit in de bibliotheken van de gemeente Westerkwartier, maar nu kan iedereen in de provincie Groningen meedoen. Van jong tot oud, beginner of ervaren dichter. Ook als Nederlands niet je eerste taal is. Het gedicht mag ook in streektaal worden geschreven.



Thema: Lijfelijkheid

Het gedicht moet gaan over het thema ‘lijfelijkheid’. Dit is namelijk het thema van de Poëzieweek 2025. Het gedicht kan dus gaan over je lichaam en wat het voor jou betekent. Hoe voelt het? Hoe beweegt het? Wat maakt jouw lichaam uniek? Schrijf bijvoorbeeld over kracht, kwetsbaarheid, verandering of kleine zintuiglijke ervaringen.



Hoe werkt het?

Schrijf een gedicht van maximaal 40 regels (inclusief witregels). Stuur het gedicht in voor 5 februari 2025 via biblionetgroningen.nl/schrijfwedstrijd. Per gemeente wordt een winnaar gekozen. De winnaar van de gemeente Stadskanaal wordt bekend gemaakt tijdens het Open Podium, georganiseerd door het Streekhistorisch centrum, in de Bibliotheek Stadskanaal op zondag 16 februari. Als winnaar wordt jouw gedicht prachtig vormgegeven en tentoongesteld in de bibliotheken van jouw gemeente. Ook krijg je een mooie poster van je gedicht thuisgestuurd.



Workshops en activiteiten in Bibliotheek Stadskanaal

Naast deze schrijfwedstrijd organiseert Bibliotheek Stadskanaal inspirerende workshops en activiteiten:

Bibliotheek Stadskanaal, dinsdag 14 januari van 19:30-21:00 uur



Workshop: Dichten met Willemijn van de Walle

Willemijn laat je zien hoe je mooie woorden kiest, beelden gebruikt en het thema ‘lijfelijkheid’ op jouw manier kunt verkennen. Stap voor stap leer je hoe je een goed gedicht maakt en krijg je handige tips om het mooi voor te dragen. Aanmelden kan in de Bibliotheek of via de online agenda van de Bibliotheek

Bibliotheek Stadskanaal, dinsdag 28 januari van 09:30-11:00 uur: Collageworkshop: Knip-en-plak-gedicht

Maak een uniek gedicht met de cut-up-techniek. Knip woorden uit kranten en tijdschriften, plak ze samen, en laat je verrassen door het resultaat! Deelname is gratis, aanmelden kan in de Bibliotheek of via de online agenda van de Bibliotheek

Bibliotheek Stadskanaal, zondag 16 februari van 14:30-16:00 uur: Open Podium, georganiseerd door het Streekhistorisch Centrum. Schrijf of lees je graag en wil je wat je geschreven hebt of zelf bijzonder mooi vindt, ook eens ten gehore brengen? Doe dan mee aan deze literaire middag met een culinair tintje, verzorgd door de Keuken van De Porrepoele. Ook muzikanten zijn welkom! Opgeven kan via info@streekhistorischcentrum.nl



Over de Poëzieweek

De Poëzieweek is een jaarlijkse viering van poëzie in Nederland en Vlaanderen. Dit jaar verschijnt het Poëziegeschenk 2025 van Charlotte Van den Broeck, een van de meest opvallende stemmen in de Nederlandstalige literatuur. Ook de bibliotheken van Biblionet Groningen doen dit jaar mee. Meer informatie staat op biblionetgroningen.nl/poezieweek

Valerie Kruijer