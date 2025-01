Minder branden en minder schade tijdens jaarwisseling in Pekela

PEKELA – De jaarwisseling in Pekela is mede door verschillende voorzorgsmaatregelen – op een klein deel van Nieuwe Pekela na – redelijk rustig verlopen. Er was minder schade en de brandweer hoefde minder vaak uit te rukken dan andere jaren. Dat blijkt uit een inventarisatie van de gemeente Pekela.

De brandweer rukte tijdens oud en nieuw in totaal achttien keer uit. Vorig jaar was dat nog 32 keer. Eén brandje sprong eruit. Aan de Vrijheidsstraat in Oude Pekela ging door nog onbekende oorzaak een schuurtje in vlammen op. Er was gelukkig alleen materiële schade.

Er werd in totaal ruim elfduizend euro aan vernielingen en diefstallen gepleegd. Dit was het laagste schadebedrag in tien jaar tijd. De grootste schadepost is het groot aantal ontvreemde en vernielde verkeersborden en straatnaamborden. Ook zijn door zwaar knalvuurwerk veel straatputten en afvalbakken vernield.

In de omgeving van de Prunuslaan en de Berkenlaan in Nieuwe Pekela was het in tegenstelling tot de rest van de gemeente rondom de jaarwisseling erg onrustig. Een groep voornamelijk jongeren veroorzaakte overlast met het gooien van vuurwerk en brandstichtingen. De politie heeft vooralsnog niemand aangehouden. Maar het vermoeden bestaat dat een groot deel van de overlastveroorzakers niet uit Nieuwe Pekela afkomstig is.

Burgemeester Jaap Kuin: ‘De overlast in een klein gedeelte van Nieuwe Pekela is voor ons een smet op de Oud en Nieuw-viering. We gaan er alles aan doen om te voorkomen dat dit volgend jaar weer gebeurt. Aan de andere kant zijn we tevreden dat de brandweer het minder druk heeft en er steeds minder schade wordt veroorzaakt. Maar één schade of diefstal is er ook één teveel, want dat kost ons als gemeenschap alleen maar geld.’

Gemeente Pekela