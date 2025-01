Tweede Kamer gaat burgerinitiatief voor publiek toegankelijk en gratis OV behandelen

DEN HAAG – De Tweede Kamer heeft besloten het burgerinitiatief ‘Publiek, toegankelijk en gratis OV’ in behandeling te nemen, na een positief advies van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven. Met meer dan 46 duizend handtekeningen heeft het initiatief ruimschoots de benodigde steun behaald. De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat zal in debat gaan over het voorstel voor een fundamentele hervorming van het Nederlandse openbaar vervoer.



“Dit is een historische overwinning voor alle reizigers die het dure, ontoegankelijke en onbetrouwbare ‘openbaar’ vervoer zat zijn,” zegt Kim van Eekelen, één van de indieners van het initiatief. “In een tijd van armoede en klimaatontwrichting kunnen we niet accepteren dat het OV voor steeds minder mensen toegankelijk en te betalen is. Wij bieden een serieus alternatief en zijn blij dat de Tweede Kamer zich daarover moet uitspreken.” De commissie oordeelt dat hoewel er regelmatig over losse onderdelen van het OV wordt gestemd in de Tweede Kamer, het voorstel voor “een fundamentele hervorming van het

stelsel waarbij het openbaar vervoer weer in publieke handen wordt gebracht door middel van volledige nationalisering en geheel gratis wordt” nieuw is. “Het is tijd om het OV weer te behandelen als wat het zou moeten zijn: een nutsvoorziening voor iedereen, net zoals onze fietspaden en brandweer” zegt Van Eekelen. “Ons burgerinitiatief biedt een kans om de negatieve spiraal van winstdenken, verschraling en

ontoegankelijkheid te doorbreken. Samen zeggen wij: genoeg is genoeg, het OV moet weer van ons allemaal zijn.”



Wat betekent deze ontvankelijkheid?

De Tweede Kamer moet het voorstel nu in behandeling nemen. Het burgerinitiatief pleit voor drie fundamentele veranderingen:

-Publiek OV Nationalisering van al het OV, landelijk bekostigd en lokaal uitgevoerd via

publiek-publieke partnerschappen. Hierdoor zijn OV-diensten op elkaar aangesloten en kan het OV in minder dichtbevolkte regio’s weer floreren.

-Toegankelijk OV Het OV moet er zijn voor iedereen. Of je nu in een rolstoel zit, slechtziend bent of reist met een kinderwagen – zorgeloos reizen moet vanzelfsprekend zijn. Samen met ervaringsdeskundigen maken we alle stations, bussen en treinen écht toegankelijk.

-Gratis OV Een stapsgewijze overgang naar gratis openbaar vervoer voor alle reizigers binnen 10 jaar, voorafgegaan door een gedegen onderzoek naar de benodigde investeringen in materieel, personeel en infrastructuur.



Het burgerinitiatief wordt nu doorverwezen naar de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer voor verdere behandeling.

Kim van Eekelen