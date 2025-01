Vandaag in De Dag Vanmorgen

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 7 januari 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

MINDER WIND | EEN PAAR BUIEN

De stormdepressie van gisteren ligt nu bij het zuiden van Noorwegen en de wind is bij ons flink afgenomen, maar depressie Florianne zorgt nog wel voor een wisselend weerbeeld met vaak een paar mooie opklaringen maar ook enkele buien die voorbijkomen. Maar dat zijn er niet zoveel en de temperatuur komt tot een graad of 5 bij windkracht 3 tot windkracht 5. Vannacht is er maar een zwakke wind en de meeste plaatsen zijn dan droog: minimumtemperatuur rond +1 en vorst aan de grond, dus waarschijnlijk komt er wat ijs op de autoruiten.

Morgen is er een zwakke zuidwestenwind en later is er maar weinig wind. Het begint met wat zon, gaandeweg de middag raakt het bewolkt maar het blijft bij ons morgen droog. Middagtemperatuur morgen 3 á 4 graden. Donderdag is er een noordwestenwind en ook dan wordt het 3 of 4 graden, met ’s middags en ’s avonds een paar regen- of sneeuwbuien. Daarna valt er vrijdag nog een bui en in het weekend is het droog met zon en nachtvorst, maar echte winterkou zal er vooralsnog niet komen.