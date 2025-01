Vrouw opgepakt die zich voordeed als agent

EEMSDELTE – De politie heeft vrijdag 3 januari een verdachte aangehouden die zich mogelijk heeft voorgedaan als nepagent. Het gaat om een 36-jarige vrouw uit de gemeente Eemsdelta.

De verdachte reed in een voertuig dat eerder naar voren is gekomen in onderzoek naar incidenten waar nepagenten bij betrokken zijn. Het voertuig is in beslag genomen. Uit onderzoek zal moeten blijken of zij inderdaad betrokken is geweest bij deze oplichtingspraktijken en met welke zaken zij in verband kan worden gebracht. De verdachte is dinsdag voorgeleid bij de rechter-commissaris, haar voorarrest is met 14 dagen verlengd.

Trap er niet in

De politie krijgt vaker meldingen van zogenaamde nepagenten die erop uit zijn om mensen op te lichten. Let op: een echte agent zal je nooit bellen of bij je langskomen om bijvoorbeeld sieraden of geld veilig te stellen. Hang direct op als je gebeld wordt door iemand die zegt van de politie te zijn en vraagt naar je kostbaarheden. Bel zelf de politie via 0900-8844 om te controleren of je echt door een politiemedewerker bent gebeld. Komt of staat er een agent bij je aan de deur om waardevolle spullen of geld op te halen? Bel dan 112.

Wat doet een nepagent?

Het is bij politie bekend dat er oplichters zijn, die politiekleding aantrekken. Ze hebben dan bijvoorbeeld alleen een politiepolo aan. Een echte agent draagt zijn of haar uniform alleen volledig: dus met broek, hoge werkschoenen en een koppel/riem met bijvoorbeeld wapens en boeien. Een echte politieagent kan zich bovendien altijd legitimeren met een politielegitimatiebewijs. Dit is een pasje in de vorm van een rijbewijs met een naam, personeelsnummer en foto. Politieagenten in burgerkleding moeten dit uit zichzelf laten zien en ze geven je alle tijd om het bewijs goed te bekijken.

Nogmaals: vertrouw je het niet? Bel de politie. Ben je toch slachtoffer geworden van oplichting of een poging? Doe altijd melding en/of aangifte.

Politie Ommelanden-Noord