Automobilist overleden bij ongeval Musselkanaal

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 8 januari 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZONNIGE PERIODEN | NIET ECHT KOUDER

Door het Hogeland en het Eemsland is er vanochtend nog kans op een regen- of sneeuwbui, maar verder is het een droge dag met flinke zonnige perioden. Er zijn ook wat stapelwolken en later is er meer sluierbewolking. Er staat veel minder wind dan gisteren: er staat windkracht 3 tot 4 uit het zuidwesten en dat wordt nog minder. De maximumtemperatuur is 4 graden, vanavond daalt het tot rond 1 graad.

Vannacht is het rustig met vrij veel bewolking en enkele mistbanken, minimumtemperatuur rond -1. Morgen is het de meeste tijd bewolkt met ’s ochtends kans op wat sneeuw of regen, later komen er enkele opklaringen met een lokale bui en dan is er een noordwestenwind. Maximum morgen rond 3 graden.

Vrijdag is er ook een matige wind uit het noordwesten met opklaringen en een paar buien, maximum 5 graden. Zaterdag is er nog kans op wat motregen maar daarna is het een aantal dagen droog wee rmet af en toe zon. Minimumtemperaturen op de lange termijn rond -1 en maxima van 3 tot 5 graden.