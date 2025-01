Jan Klap uit Veendam neemt Autobedrijf Mulder in Blijham over van oprichter Harjo Mulder uit Onstwedde

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 9 januari 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

MEEST DROOG | MORGEN NOG EEN BUI

Het is tot de avond meestal wel droog maar eerst kan er plaatselijk ook wat regen vallen. Het is eerst ook nevelig met maar weinig wind, vanmiddag is er een zwakke tot matige westenwind. Het wordt ongeveer 4 graden maar vanochtend is het nog koud genoeg voor wat vorst aan de grond. Vanavond en vannacht daalt het langzaam tot 0 of +1 en het blijft bewolkt met kans op wat regen of sneeuw.

Morgen beginnen we ook met veel bewolking en enkele regen- en sneeuwbuien, met kans op gladde wegen. Morgenmiddag is er af en toe zon maar er blijft nog kans op een regenbui, maximum 5 graden en windkracht 3 tot 4 uit het noordwesten. Morgenavond neemt die wind af en zaterdagnacht is er weinig wind. Dat betekent kans op mist: minimumtemperatuur in die nacht naar zaterdag rond -1.

In het weekend kan het soms ook mistig zijn, maar het is dan droog en overdag komt de zon er ook af en toe bij. Maximum dan rond 4 graden en minima rond -1 graad. Na het weekend is er in het weerbeeld niet veel verandering want het is dan vrij rustig en ook droog. Na maandag gaat de temperatuur een paar graden omhoog.