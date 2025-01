Boswachtersblog van Jelka Vale: Maak kennis met Lars de das!

WESTERWOLDE – Hieronder leest u een blog van Jelka Vale, boswachter bij Staatsbosbeheer in Westerwolde.

In 2017 schreef ik een blog over de eerste das in Westerwolde. De afgelopen jaren heeft het dier zich op verschillende plekken in Westerwolde gevestigd. En daar zijn we trots op! In Groningen hebben we een echte dassenkenner, namelijk Bert Jan Wolfs. Hij inventariseert alle dassen in onze provincie. Ik vind het prachtige dieren, maar je komt ze niet gauw tegen als je aan het wandelen bent. Daarom geven Bert Jan en ik jullie dit jaar graag een kijkje in het leven van de das. Een jaar lang volgen we een dassenfamilie in Westerwolde met wildcamera’s. De beelden delen we in blogs, maar ook op Facebook en Instagram en later dit jaar ook via RTV Noord. Lars de das stelt zichzelf hieronder even voor!

Hoi, ik ben Lars de das! Tien jaar geleden ontdekte ik de bossen van Westerwolde. Een perfect gebied voor een das als ik! Er zijn genoeg lekkere wormen, emelten, slakken, kikkers en ander eten te vinden. Ook zijn er genoeg hoge en droge plekken om een mooie kraamburcht te graven. Ik vond het zo’n fijne plek dat mijn vrouwtje en ik er acht jaar geleden drie prachtige jongen kregen. Toen mijn vrouwtje de jongen kreeg in februari wilde ze trouwens even geen gezelschap en moest ik tijdelijk mijn eigen plek zoeken. Daar vertel ik later meer over.

Vreemd kastje

Bij het hol van onze kraamburcht heeft een tijd een raar kastje gehangen. Het bleek een wildcamera te zijn van een vriendelijke meneer die meer over ons wilde weten. Hij heet Bert Jan en is vrijwilliger bij Staatsbosbeheer. Ik ben wel benieuwd naar zijn verhaal maar vertel liever over mezelf. Het komende jaar wil ik je graag een kijkje in mijn leven geven. Zo vertel ik je bijvoorbeeld alles over mijn nachtelijke leven, wat ik lekker vind en hoe ons huis eruit ziet. En die vriendelijke meneer heb ik inmiddels een paar keer ontmoet en gaat me hierbij helpen met zijn camera’s.

Nieuw leven op komst

Mijn vrouwtje is nu weer drachtig, dus over een maand word ik weer vader. Daarom ben ik nu druk bezig om de dassenpijp die uitkomt op de kraamkamer schoon te maken. Daar is heel wat blad in gevallen. En daarnaast ben ik al een aantal nachten bezig met het ruimer maken van de hele burcht. Als de nachten echt koud zijn doe ik het wat kalmer aan hoor, ik heb gelukkig nog een maand.

Familie

Mijn eerste kinderen zijn ongeveer zes jaar geleden richting het noorden getrokken, dus die zie ik niet meer. Waarschijnlijk hebben ze daar hun eigen plekje gevonden. Het zou me niets verbazen als één van mijn zonen daar een vrouwtje uit Duitsland is tegengekomen. Als mijn nieuwe kinderen geboren zijn stel ik ze natuurlijk graag aan je voor!

Ik hoop dat je me zo beter leert kennen en misschien ontmoeten we elkaar eens. Ik hoop in elk geval dat ik overal welkom ben in het mooie Westerwolde! Je kan me ook volgen op Facebook en Instagram.

Jelka Vale