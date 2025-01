BQR-Zorg en Carethuis: ‘Onduidelijkheid over vergoeding palliatief terminale thuiszorg schaadt kwetsbare cliënten’

NOORD-NEDERLAND – “Onduidelijkheid over de vergoeding van palliatief terminale thuiszorg (PTZ) schaadt kwetsbare cliënten.” Dat zeggen de bestuurders Ingeborg Querner en Wim Sondagh van PTZ-organisaties BQR-Zorg en Carethuis die actief zijn in Groningen, Friesland en Drenthe. “Om het voor zo veel mogelijk mensen mogelijk te maken om de laatste levensfase door te brengen in hun eigen, vertrouwde omgeving, doen wij een oproep aan zorgverzekeraars en zorgkantoren om beter te communiceren en te investeren in heldere voorlichting over deze zorgvorm.”



Veel mensen in hun laatste levensfase willen heel graag thuis sterven, in een omgeving waar ze zich veilig en vertrouwd voelen. Palliatief terminale thuiszorg maakt dit mogelijk. Mensen krijgen PTZ in de allerlaatste dagen tot hooguit enkele weken van hun leven. Het is professionele intensieve 24-uurs verzorging en verpleging in de nabijheid, die volledig is gericht op comfort en waardigheid. “Helaas zien we bij zorgverzekeraars en zorgkantoren nog altijd veel onduidelijkheid over PTZ. De verwarring met palliatieve zorg leidt tot schrijnende situaties voor cliënten”, zegt Querner.

Verschillend

Palliatieve zorg en palliatief terminale thuiszorg zijn twee totaal verschillende vormen van zorg. PTZ is een intensieve vorm van zorg, speciaal gericht op de laatste levensfase, met als doel het verlichten van klachten en het ondersteunen van cliënten en hun naasten. Het gaat om maatwerk, 24-uurs zorg in de nabijheid en nauwe samenwerking met andere zorgverleners, zoals huisartsen en apotheken. Palliatieve zorg is zorg voor mensen met een ongeneeslijke ziekte, ook als die ziekte niet op korte termijn tot sterven hoeft te leiden.

Goedkoper

“Zorgverzekeraars en zorgkantoren lijken dit onderscheid in veel gevallen onvoldoende te maken”, signaleert Sondagh. “Dit resulteert in vertraagde of ontoereikende vergoedingen. Voor cliënten en hun naasten betekent dit extra stress in een toch al zware tijd. De impact hiervan is groot, zowel emotioneel als praktisch. Financieel voordeel kan hierbij geen drive zijn voor zorgverzekeraars en zorgkantoren, want palliatief terminale thuiszorg is aantoonbaar tientallen procenten per dag goedkoper dan opname in een ziekenhuis of verpleeghuis. Bovendien is – zo mogelijk – de laatste levensfase thuis doorbrengen een recht van alle mensen. Voorlichting over PTZ en duidelijkheid over de vergoeding hiervan door zorgverzekeraars en zorgkantoren is de enige manier om te waarborgen dat cliënten de zorg krijgen waar ze recht op hebben.”

Kijk voor meer informatie over gecontracteerde PTZ op bqr-zorg.nl en ongecontracteerde PTZ op carethuis.nl.

Ten Have Tekst