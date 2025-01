Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 10 januari 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

NOG WAT WISSELVALLIG | OP LANGE TERMIJN ZACHTER

Het is nog een beetje een wisselvallige dag met zowel vanochtend als vanmiddag verspreid enkele buien, en daarbij is vanochtend kans op sneeuw. Maar met enige regelmaat zijn er ook brede opklaringen met mooie wolkenluchten en heel koud is het niet met een maximum van 4 of 5 graden en een matige westenwind.

Vanavond blijft er nog kans op een regenbuitje maar vannacht is het droog met een minimumtemperatuur rond -1. In de loop van de avond is er dan ook al kans op gladheid en zeker vannacht ontstaan er gladde plekken op de weg. Overdag is er morgen af en toe zon en dan is het meest droog: ’s middags is er bij ons nog kans op een kleine regenbui. Maximumtemperatuur morgen 3 á 4 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind.

Na morgen is het op zondag en maandag droog met vooral zondag zonnige perioden. Maandag is er meer bewolking en dinsdag is er kans op wat regen. Maar veel is dat niet, want een hogedrukgebied is dan over het stuk van Nederland en Midden-Duitsland. Daardoor is er na het weekend een zuidwestenwind en dat geeft na maandag ook zachter weer. Zo liggen de maximumtemperaturen midden volgende week rond 7 graden en de minimumtemperaturen rond 4 graden. En ook later volgende week is het zeker niet koud.