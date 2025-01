Teller uitrukken voor brandweerpost Bellingwolde staat al weer op vier dit jaar

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 11 januari 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

VRIJ KOUD WEEKEND | VOLGENDE WEEK ZACHTER

Het is een vrij koud weekend maar het is redelijk rustig en er is geregeld zon. Vandaag valt er plaatselijk nog een sneeuw- of regenbui, maar de temperatuur komt vanmiddag tot een maximum van +3 of +4 graden. Daarbij staat dan windkracht 2 tot 3 uit het westen.

Vanavond daalt het tot rond het vriespunt en een laatste buitje is nog mogelijk. Het kan dus ook weer glad worden op de weg door bevriezing en vannacht is er ook rijpvoming op bruggen, viaducten en op-en afritten. De minimumtemperatuur voor komende nacht is -3. Morgen is het vrij zonnig en rustig met een zwakke veranderlijke wind en een maximumtemperatuur van opnieuw zo’n 3 á 4 graden.

Maandag is er eerst kans op mist maar er komt ook wat zon en het wordt een koude dag met ’s nachts -3 en overdag 1 tot 3 graden. Vanaf dinsdag gaat de temperatuur omhoog naar 5 tot 8 graden en zeker ’s nachts is het dan minder koud. Er komt iets meer wind en dinsdag of woensdag is er ook kans op een drup regen.