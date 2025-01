Barrels aangekomen in Finland

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 12 januari 10.00 uur door Jules Geirnaerdt

VRIJ VEEL WOLKEN | NA MORGEN ZACHTER

Het is een heel rustige en droge dag, maar het is niet direct heel mooi want er zijn vrij veel wolkenvelden die maar af en toe opklaringen toelaten. In de loop van de middag en vanavond worden dat er wellicht wat wat meer, de temperatuur komt uit rond een maximum van 4 of 5 graden. De wind is zwak en ook nog eens veranderlijk van richting.

Vannacht zijn er weer wat meer brede opklaringen en ook dan is er weinig wind. Het gaat dan ook vriezen: de minimumtemperaturen lopen -later in de nacht- uiteen van -2 tot -4. Morgen Stijgt het daarna tot ca. 3 graden. Dat is bij een zwakke zuidenwind en zonnige perioden, maar door de kou van vanacht kan er morgenochtend ook wat laaghangende bewolking of mist voorkomen.

Vanaf dinsdag is er teveel wind voor mist want dan krijgen we een aantal dagen met windkracht 3 tot 4 uit het zuidwest tot westen. Heel veel is dat natuurlijk niet, maar de bewolking zal gaan overheersen en een enkele keer kan er een drup regen gaan vallen, bijvoorbeeld op de dinsdag. Dinsdagnacht is er nog kans op een graadje nachtvorst maar daarna liggen de minima boven nul. De middagtemperaturen komen vanaf het midden van week uit het 5 of 6 graden.