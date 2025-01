Een primeur voor Pekela: eerste snelle stroomverdeelstation

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 13 januari 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

KOUD MAAR VRIJ VEEL ZON | MORGEN MEEST BEWOLKT

Het is een koud begin van de nieuwe week want het vriest en er verspreid is er mist en er is gladheid door de rijpvorming. Vooral op de kleinere bruggen is er kans op gladheid. Pas vanmiddag komt de temperaturen duidelijk boven nul en het maximum voor vandaag is ook maar een graad of 3. Er staat een zwakke zuidenwind, windkracht 2. Er komen dus zonnige perioden, de meeste mist is voor de middag al verdwenen.

Er is uiteindelijk dus flink wat zon te verwachten en ook vanavond is het redelijk helder, komende nacht is er weer meer bewolking. Mist is er dan niet want er is dan meer wind en het is bewolkt. Minimumtemperatuur komende nacht rond het vriespunt. Morgen wordt het 4 of 5 graden en er is dan veel bewolking met soms een drup regen of motregen. De wind is morgen matig uit het zuidwesten, windkracht 3 tot 4.

Woensdag is het vaak ook bewolkt maar dan is het vrijwel overal droog, donderdag en vrijdag zijn er flinke zonnige perioden. Maximum vanaf woensdag rond 6 graden en minimumtemperaturen van 1 tot 3 graden. Voor volgend weekend is er voorlopig weinig verandering in zicht. Het is voorlopig de meeste tijd dus droog en in het algemeen wat zachter dan de laatste dagen.