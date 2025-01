Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 14 januari 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

BEWOLKING EN EEN DRUP REGEN | MORGEN OOK WAT MISTIG

Het is vandaag op zichzelf vrij rustig weer want er is maar een zwakke zuidwestenwind, maar het is toch anders dan gisteren want er zijn vrij veel wolkenvelden die maar af en toe wat zon toelaten. En in de loop van de middag en vanavond is er ook kans op een drup regen. Heel koud is het ook niet: de temperatuur stijgt van 0 naar 4 graden.

Vannacht en morgen is er een zwakke wind. Het wordt dan heel vochtig en wellicht ook mistig en zo nu en dan kan er ook wat lichte regen of motregen vallen. Minimum vannacht rond 4 graden, maximum morgen rond 6 graden.

Ook donderdag en vrijdag is het kalm weer met weinig wind, maar ook kans op mist en donderdag wellicht nog wat motregen. Maximum dalend tot ca. 4 graden en minima vanaf vrijdag rond het vriespunt. Vrijdag en in het weekend is er trouwens ook wat zon en ook in het volgende weekend is het heel rustig weer met weinig wind.