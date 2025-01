Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 15 januari 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

MIST EN MOTREGEN | OOK DE KOMENDE DAGEN RUSTIG

Het wordt een bewolkte en mistige dag met soms ook wat motregen en weinig of geen zon. Soms is er ook dichte mist en het kan vanmiddag wel iets verbeteren, maar het blijft nevelig. Er is heel weinig wind, wat er aan wind is waait in principe uit het westen tot noordwesten. De temperatuur is 5 á 6 graden en koud is het dan ook niet.

Vanavond en vannacht biljft het bewolkt en mistig, maar heel dichte mist is er waarschijnlijk niet. Wél kan er soms nog wat motregen vallen. De minimumtemperatuur voor komende nacht is ongeveer 2 graden. Morgen is het eerst bewolkt en mistig, morgenmiddag kan de zon af en toe doorbreken. De middagtemperatuur is morgen 5 graden.

Vrijdag is daarna vrijwel windstil en dan is er kans op dichte mist met af en toe zon, maximum vrijdag 2 á 3 graden. In het weekend is er meer kans op zon, maar mistbanken blijven in ieder geval ’s ochtends goed mogelijk. Nachttemperaturen in het weekend rond -2, maxima rond +3.