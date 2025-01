Beweegcentrum Treant heeft patiënt nog meer te bieden met komst sportarts

EMMEN – Vanaf januari 2025 versterkt sportarts Hans de Vries het team van het Beweegcentrum van Treant.

‘Een sportarts is er voor iedereen die beweegt, van jong tot oud en niet alleen voor sporters’, legt De Vries uit. ‘Als sportarts ben ik altijd bezig om samen met patiënten een puzzel te leggen wat de oorzaak is van pijn of ongemak en hoe we verbetering kunnen krijgen.’

Bij knieproblemen bijvoorbeeld kijkt de sportarts of het opgelost kan worden met training. ‘Soms is oefentherapie beter dan opereren, als het op de juiste manier ingezet wordt.’ Bij de sportarts kunnen mensen ook terecht om te kijken hoe het gesteld is met hun conditie, met een zogenoemde inspanningstest. Om te kijken hoe hart, longen en spieren (samen)werken. Daarnaast helpt de sportarts patiënten met hartfalen, post-Covid en ook bij het fitter worden voor een operatie (prehabilitatie).

Patiënt voorop

‘Binnen ons Beweegcentrum staat de patiënt voorop’, stelt orthopeed Occo van der Laan van Treant. ‘En met een sportarts kunnen we patiënten nog beter helpen. De sportarts werkt nauw samen met orthopeden. Het is soms lastig te bepalen of iemand wel of niet een operatie nodig heeft. Samen met de sportarts en de patiënt bespreken we dan wat het beste is. Binnen ons Beweegcentrum hebben we speciale spreekuren voor onder meer knie-, schouder-, voet- en enkelklachten. Het doel is altijd om de beste oplossing te vinden voor de klachten van een patiënt.’

Beweegcentrum

Afgelopen najaar opende het nieuwe Beweegcentrum op de begane grond van ziekenhuislocatie Bethesda van Treant in Hoogeveen. In het Beweegcentrum werkt het orthopedieteam van Treant nauw samen met andere specialisten, zoals fysiotherapeuten en nu dus ook een sportarts. Naast de speciale spreekuren geeft orthopedie onder meer met robot-geassisteerde chirurgie een impuls aan de zorg voor patiënten.

