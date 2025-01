Damteam IKC St. Vitus Winschoten kampioen 11e scholendamtoernooi

WINSCHOTEN – Woensdagmiddag 15 januari was het theatercafé van Cultuurhuis De Klinker in Winschoten het decor voor het 11e scholendamtoernooi in de regio Oost-Groningen. Aan deze finale op de 100 velden, namen 10 viertallen deel uit het basisonderwijs. De teams uit groep 3 t/m 6 speelden 7 ronden met een speeltempo van ca. 25 minuten per ronde. Kampioen werd het damteam van IKC St. Vitus 1 uit Winschoten dat haar titel van vorig jaar consolideerde. Het winnende team werd gevormd door Fien, Manu, Bradley en Albert. Goede tweede werd CBS Mons Sinaï 1 uit Heiligerlee 1 en derde CBS De Vossenburcht 3 uit Winschoten. De eerste vier teams in het eindklassement hebben zich geplaatst voor het provinciaal Gronings kampioenschap dat op zaterdag 15 maart plaats vindt in Het Hogeland College (HHC) in Warffum. Dit kampioenschap in Winschoten is overigens een samenwerkingsverband tussen Cultuurhuis De Klinker, bibliotheek Winschoten en Damclub Winschoten.

Eindstand 11e scholendamtoernooi regio Oost-Groningen

IKC St. Vitus, Winschoten 1 CBS Mons Sinaï, Heiligerlee 1 CBS De Vossenburcht, Winschoten 3 CBS De Vossenburcht, Winschoten 1 IKC St. Vitus, Winschoten 2 CBS Mons Sinaï, Heiligerlee 2 CBS Maranatha, Winschoten IKC St. Vitus, Winschoten 4 IKC St. Vitus, Winschoten 3 CBS De Vossenburcht, Winschoten 2

Organisatie

De organisatie was in handen van Damclub Winschoten. Voorzitter Johan Tuenter opende tegen 13:30 uur het toernooi, waarbij Johan Mulder de administratie voor de 7 ronden op zich nam. Daarbij fungeerden Harriet Smith, Fianna van der Heide, Henk Prak, Martin Viel en Haykaram Zhamkochyan als “tafelarbiter”. Woensdag 29 januari komen de leerlingen uit groep 7/8 in dezelfde locatie in actie. Momenteel staan 12 viertallen op de deelnemerslijst.

In oktober vorig jaar zijn alle basisscholen in de voormalige gemeente Bellingwedde, gemeente Pekela en de gemeente Oldambt uitgenodigd hieraan deel te nemen.

(Basis) Schooldammen begonnen in 2013

Om een vereniging te behouden voor de toekomst zijn jeugdleden onontbeerlijk. Om dit te bereiken is Damclub Winschoten in 2013 in de gemeente Oldambt begonnen met het 1e scholendamtoernooi. Volgens deze methode kunnen basisschoolleerlingen namelijk op een laagdrempelige manier kennis maken met de damsport. De sprong naar de jeugdafdeling is dan snel gemaakt. Bij Damclub Winschoten kunnen de dammers in spé in eerste instantie gratis aanschuiven op de jeugdafdeling dat zetelt in de “cursusruimte” van bibliotheek Winschoten. Dit is overigens een samenwerkingsverband tussen bibliotheek Winschoten en Damclub Winschoten. Op de woensdagmiddagen kunnen de liefhebbers zich daarna bekwamen in de damsport, waarbij ze worden bijgestaan door trainers uit eigen gelederen. Het merendeel van de jeugdleden gaat vervolgens op voor een damdiploma.

Geert Lubberink

Foto: Jane Meezen