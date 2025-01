DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Bunde

Woensdag drongen onbekenden het windpark bij Bunde binnen. Er zijn meerdere kabels vernield, maar er is niets gestolen. Over de hoogte van de schade is nog niets bekend. Getuigen worden verzocht de politie van Leer te bellen.

Heede

Bij een ongeval op de Auf der Marsch in Heede is gistermiddag om drie uur een 22 jarige fietsster gewond geraakt. Zij zag tijdens het oversteken vanaf de Kaltetange in de richting van Am Mark de Seat van een 43 jarige bestuurder, die in de richting Heede reed, over het hoofd. De materiële schade bedraagt 1.500 euro.

Meppen

Bij een ongeval op de Dalumer Straße in Meppen zijn gistermiddag om half vier zeven personen gewond geraakt. Een 58 jarige bestuurster van een Opel wou linksaf van de Dorfstraße naar de Schwefinger Straße afslaan. Een achter haar rijdende 19 jarige bestuurster van een Audi zag dit te laat en botste achterop de Opel. De Opel werd naar de linker rijbaan gelanceerd en kwam daar in botsing met een tegemoetkomende Opel Zafira. De 58 jarige bestuurster van de Opel en een 54 jarige vrouw, die bij haar in de auto zat, raakten zwaargewond. De 19 jarige bestuurster van de Audi en een 18 jarige vrouw, die bij haar in de auto zat, liepen lichtere verwondingen op. Ook de 44 jarige bestuurster van de Opel Zafira en haar passagiers, twee kinderen van 14 en 4 jaar, liepen lichtere verwondingen op. De Dalumer Straße is enige tijd voor bergingswerkzaamheden afgesloten geweest. De schade wordt op 8.000 euro geschat.

Gisteren is op een parkeerplaats aan de Borsigstraße in Meppen een bruine Opel Corsa aangereden. Dit gebeurde tussen 16.15 en 16.30 uur. De schade bedraagt 1.000 euro. De veroorzaker is doorgereden. Getuigen worden verzocht de politie van Meppen te bellen 05931/9490.