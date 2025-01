Ondanks onzeker 2024 geen grote stijging WW-uitkeringen in Groningen

GRONINGEN – Ondanks een turbulent jaar steeg het aantal WW-uitkeringen in 2024 beperkt in de provincie Groningen. Er ontvangen nog steeds minder mensen een WW-uitkering dan vlak voor de coronacrisis, eind 2019. In het nieuwe jaar 2025 biedt het aanhoudende personeelstekort werkzoekenden goede kansen op werk.

Eind december 2024 verstrekte UWV 5.906 WW-uitkeringen in de provincie Groningen. Dat zijn er 217 meer dan waar het jaar mee begon. Deze stijging van 3,8% is kleiner dan de landelijke toename van 8,7% in 2024. De stijging is beperkt, gezien de onzekere economische en maatschappelijke omstandigheden in 2024. Zo steeg het aantal faillissementen en ontslagaanvragen en waren zowel producenten als consumenten somber gestemd. Tegelijk zijn er meer werkenden dan ooit en vormen de personeelstekorten een belangrijke belemmering voor ondernemers. Het aantal WW-uitkeringen ligt eind 2024 in de provincie Groningen dan ook nog steeds 23% lager dan eind 2019, toen het economisch heel goed ging met Nederland.

Vooruitblik 2025: meer onzekerheden maar baankansen blijven goed

Ondanks de toename van de WW-uitkeringen, ontvangen procentueel gezien nog steeds weinig Groningers een WW-uitkering. Het WW-percentage (dat is het aantal WW-uitkeringen als percentage van de beroepsbevolking) is namelijk 1,8% in Groningen. Dit is gelijk aan het landelijke WW-percentage. Daarmee zijn de kansen op werk voor veel werkzoekenden nog steeds gunstig, terwijl werkgevers vaak moeite hebben om personeel te vinden.

“De personeelstekorten blijven bestaan” aldus Erik Oosterveld, arbeidsmarktadviseur bij UWV: “Het nieuwe jaar begint met veel onzekerheden. Internationale conflicten, hoge energieprijzen en inflatie zorgen voor maatschappelijke onrust en beperken de economische groei. Toch blijven de personeelstekorten bestaan. Dat komt onder andere doordat er de komende jaren veel mensen met pensioen gaan, waardoor extra vacatures ontstaan. Ook sluiten kwaliteiten en wensen van werkzoekenden lang niet altijd aan op datgene wat werkgevers vragen en te bieden hebben. De aanhoudend krappe arbeidsmarkt geeft ondernemers kopzorgen en biedt werkzoekenden juist kansen. UWV en partners helpen zowel werkgevers als werkzoekenden via de regionale Werkcentra en WerkgeversServicepunten.”

Meer informatie over de arbeidsmarkt staat op Arbeidsmarktinformatie (werk.nl).

Ontwikkeling WW-uitkeringen december 2024

Eind december 2024 verstrekte UWV 5.906 WW-uitkeringen in de provincie Groningen. Dit is nagenoeg gelijk aan het aantal WW-uitkeringen vorige maand (-2 uitkeringen). De afname in Groningen is minder dan de landelijke afname van 1,0%. Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen hoger. De regionale stijging is 217 uitkeringen (+3,8%). Deze toename is kleiner dan de landelijke stijging van het afgelopen jaar (+8,7%).

UWV