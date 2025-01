Overleden persoon gevonden in afgebrand huis Winschoten

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 16 januari 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANDAAG BEWOLKT | MORGEN MIST EN ZON

De bewolking is vandaag nog steeds hardnekkig, maar mist is er bijna niet. Het is ongeveer 5 graden bij een zwakke wind uit zuid tot zuidoost. In de loop van vanavond kan het gaan opklaren maar dan komt er direct mist en vannacht is er ook kans op dichte mist. De temperatuur daalt komende nacht tot rond -1.

Morgenochtend lijkt het dan erg mistig te zijn en mist kan dan tot in de middag blijven hangen. Morgenmiddag zijn er zonnige perioden en de temperatuur komt morgen tot 2 of 3 graden.

In het weekend is er ook kans op mist maar is er vooral ’s middags dus ook wat zon. Minima in het weekend rond -2, en maxima rond +2. Na het weekend komt er wat meer bewolking maar eerst is het nog droog, vanaf woensdag is er kans op regen. Dan stijgt het tot ongeveer 6 graden.