Publiekslezing archeologie: Nieuwe verhalen in een oud landschap: de archeologie van kloosters

HAREN – Ook in de winter van 2025 organiseert Erfgoedpartners | Centrum Groninger Taal & Cultuur in samenwerking met het Platform Archeologie & Publiek, de betrokken erfgoedinstellingen, de sprekers en Biblionet Groningen lezingen over archeologie. De eerste lezing is op 30 januari om 20:00 uur in de Nieuw- Apostolische Kerk in Haren. De lezing kan ook live thuis gevolgd via youtube.com/groningsebibliotheken.

Kloosters vormden in de middeleeuwen belangrijke punten in het landschap: uit het nog schaarse baksteen opgetrokken en vaak begrensd door grachten en muren, staken deze af tegen het bredere boerenlandschap. In deze lezing gaan drie onderzoekers van het Groninger Instituut voor Archeologie in op de beginfase van kloosters: wat was er op een plek voordat er een klooster kwam, en welke verhalen vertelde de kloostergemeenschap over die geschiedenis? Is de historische bekende stichtingsdatum echt het startpunt? Welke factoren beïnvloedden de locatiekeuze van kloosters?

Sprekers zijn Stijn Arnoldussen (universitair hoofddocent Late Prehistorie aan de Rijksuniversiteit Groningen en sinds 2017 bij opgravingen en onderzoeken van kloosters in Noord-Nederland betrokken), Mirjam Bos (afgestudeerd archeoloog Ma en werkte voor haar scriptieonderzoek aan het vraagstuk van de vroegste fase van Klooster Ter Apel), Fardau Mulder (promovenda aan de Rijksuniversiteit Groningen en voltooit een promotieonderzoek naar verschillen in norm en variatie in monastieke cultuur voor diverse ordes en kloosters, op basis van zowel archeologisch als historisch onderzoek).

Praktische informatie

Datum: 30 januari 2025

Locatie: Nieuw-Apostolische kerk, Bamshorn 4, Haren

Aanvang: 20:00 uur, inloop 19:30 uur

Entree: gratis, reserveren verplicht

Boeken en meer informatie over de lezing:

https://erfgoedpartners.nl/activiteit/archeologielezing-nieuwe-verhalen-in-een-oud-landschap/



Livestream: thuis online meekijken

U kunt de lezingen ook thuis live volgen via youtube.com/groningsebibliotheken. Hiervoor hoeft u zich niet vooraf aan te melden. Op een later moment kunt u de opnames van de lezingen ook on demand bekijken via het youtubekanaal van Biblionet Groningen en viap de website van Erfgoedpartners (onder: publicaties/youtube) Daar zijn ook registraties van eerdere archeologielezingen te vinden.

Erfgoedpartners