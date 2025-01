Tegenlicht meet up Stadskanaal 30 januari a.s.

STADSKANAAL – Donderdag 30 januari a.s. organiseert de Werkgroep Tegenlicht meet up Stadskanaal de volgende meet up naar aanleiding van de VPRO Tegenlichtuitzending van 5 januari jl.: ‘error 404, het Internet in crisis’.



Aan de hand van fragmenten en met medewerking van Marit de Jong, onderzoeker bij het Rathenau Instituut en Chris Vijn, researcher van de uitzending gaan we het gesprek aan over de achtergronden, gevaren en toekomst van het Internet. En zullen er praktische tips worden gegeven over hoe om te gaan met internet en sociale media door PublicSpaces.



Achtergrondinformatie:

Het World Wide Web, ooit symbool van hoop en vrijheid, is 35 jaar later uitgegroeid tot een web van commerciële belangen, afhankelijkheid en desinformatie. Een aantal grote techbedrijven bepaalt wat we zien en doen, terwijl democratie en autonomie onder druk staan. VPRO Tegenlicht onderzocht hoe het zo ver heeft kunnen komen én hoe we het internet weer van iedereen kunnen maken. Er gaan wereldwijd steeds meer geluiden op – opvallend genoeg bij veel jongeren – om het monopolie van Big Tech te breken en weer een internet te creëren dat van en voor iedereen is. Een digitale ruimte waar we zelf invloed op hebben, waar we zelf bepalen wat we zien en wat we doen.

Tegenlicht onderzoekt in deze aflevering de toekomst van het internet, ‘de digitale ruimte’ die het World Wide Web voortbracht en die nu ons leven zo goed als bepaalt. Zoekmachines, mail, social media, mobiele telefoons, apps, alle digitale systemen, augmented reality, artificial intelligence: zonder internet werkt niks. Ziekenhuizen liggen plat, er kan niet meer gereisd worden, banken – en dus je rekeningen – zijn onbereikbaar en je verliest contact met alles en iedereen om je heen. Internet is ons leven en tegelijkertijd maken we ons er weinig druk over. Als internet een basisbehoefte is, waarom laten we het

dan door een selecte groep bedrijven beheersen? De uitzending is terug te kijken via NPO start of tegenlicht – VPRO



Over de gasten

Marit de Jong is onderzoeker Digitalisering bij het Rathenau Instituut en werkt aan het programma “Dialoogprogramma Digitale Toekomst”. Ook is zij betrokken bij de burgerpanels over digitalisering in Nederland, die al zijn georganiseerd in Groningen en Drenthe.

Chris Vijn is researcher bij VPRO Tegenlicht en heeft bijgedragen aan deze uitzending.

Public Spaces is een jong bedrijf die op 16 januari is begonnen met een campagne met als hoofdboodschap: Als we niet meer afhankelijk willen zijn van big tech, is nu het moment om over te stappen op alternatieven. Dan gaan ze online met de website makesocialssocialagain.nl waarop meer informatie te vinden is en praktische informatie over overstappen naar alternatieven. Ook wordt een agenda toegevoegd met meet ups, workshops en inloopspreekuren rondom dit thema door heel Nederland.



De meet up is op: donderdagavond 30 januari 2025

Aanvang: 19.00 uur

Locatie: Bibliotheek Stadskanaal, Continentenlaan 2

Aanmelding voor de avond kan via:

https://ticketing.biblionetgroningen.nl/inschrijven/748347/VPRO-Tegenlicht-meet-up.html

(Aanmelding is niet verplicht, maar aan te bevelen)

Werkgeroep Tegenlicht meet up Stadskanaal