Theatervoorstelling Avond doorbreekt het taboe

WINSCHOTEN – Donderdag 23 januari staat de voorstelling Avond in De Klinker. Avond is een hartverwarmende voorstelling over mantelzorg en voltooid leven met spel vol levenslust door twee rasacteurs: Joke Tjalsma en Paul R. Kooij.

De aangrijpende voorstelling Avond, die eerder al succesvol in Friesland te zien was, speelt vanaf 23 januari 2025 door heel Nederland. In deze tragikomedie maken vier mensen plannen voor de rest van hun leven. Theatergezelschap Pier21 heeft de dilemma’s over voltooid leven en mantelzorg op een aangrijpende manier verwerkt in de toneelvoorstelling Avond.



In 2019 was de theatervoorstelling It wie op in simmerjûn bijzonder succesvol op tournee in Friesland. In meer dan vijftig voorstellingen in theaters, dorpshuizen en instellingen van de gezondheidszorg kwamen 12.000 bezoekers kijken naar het verhaal over voltooid leven. Vanaf januari speelt de voorstelling, met de titel Avond, door heel Nederland. ‘We willen allemaal dat onze ouders een mooi en pijnloos einde krijgen,’ laat David Lelieveld van theatergezelschap Pier21 weten. ‘Maar dat lukt niet altijd. In dit verhaal zien we dat de personages Anneke op latere leeftijd in Theo een nieuwe liefde heeft gevonden. Samen proberen ze Annekes vader en moeder een waardige laatste levensfase te laten beleven. Maar Daniël en Wimmy hechten aan hun autonomie en hun levenslange band: zij kiezen ervoor samen vrijwillig hun voltooide leven te beëindigen.



Avond is een hartverwarmende voorstelling over mantelzorg en voltooid leven met spel vol levenslust door twee rasacteurs, Joke Tjalsma en Paul R. Kooij. De teksten zijn van Bouke Oldenhof en het verhaal is geregisseerd door Jos Thie. Joke Tjalsma is onder andere te zien geweest in Gooische Vrouwen, Oogappels en Hertenkamp. Paul R. Kooij was naast Burny Bos te zien in Ko de Boswachtershow.

De recensies in Friesland waren in 2019 overweldigend. De Leeuwarder Courant schreef dat het was gelukt om een zwaarmoedig onderwerp als vrijwillig levenseinde zo licht als een veer in te kleuren. Volgens het Sneeker Nieuwsblad waren grote herkenbare thema’s op weergaloze wijze luchtig verpakt.

Voor deze productie werkt Pier21 samen met de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE). De NVVE is er voor iedereen met vragen, twijfels en angsten rondom het levenseinde. Ze helpen mensen op tijd en weloverwogen hun wensen kenbaar te maken en zo de regie over het einde van hun leven te hebben. Dit doet de NVVE door middel van voorlichting voor iedereen en het ondersteunen van hun leden. De vereniging zet zich in voor het beschermen van de euthanasiewet en voor het verbeteren van de wet- en regelgeving. Ze geven persoonlijk advies en hulp bij het opstellen van wilsverklaringen, organiseren spreekuren en themabijeenkomsten in het land en digitale lezingen.

Esther Bulder

Foto’s: Lucas Kemper