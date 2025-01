Verslag van Jan Bossen van het ommetje door Ter Apel

TER APEL – Gistermorgen organiseerden de wandelcoaches een wandeling door Ter Apel. Hieronder het verslag met foto’s, gemaakt door Jan Bossen.

Op woensdag 15 januari hebben de wandelcoaches van WandelenWerkt als vertrekpunt gekozen voor lunchroom en brasserie Enjoy in Ter Apel. En ook hier stond zoals gebruikelijk vanaf 8.45 uur de koffie met wat lekkers weer te wachten en konden de wandelaars die zich weer vooraf hadden opgegeven, zich melden bij één van de coaches.

Er weer waren er de drie gebruikelijke afstanden. De groep voor 10 km vertrok om 9.15 uur en wandelde via het winkelcentrum richting Havenstraat. Via deze straat verliet de groep de bebouwde kom en wandelde het Meebos Roelager bos in. In een artikel van de hand boswachter Jelka Vale vertelt zij dat dit de enige plek in Nederland is waar de steenbraam nog groeit. Deze steenbraam is sinds 1897 bekend in Nederland, maar de vindplaatsen zijn sterk afgenomen. Hij groeit en bloeit momenteel dus alleen nog in Ter Apel. De naam Roelage is een verbastering Ruige Lage, laaggelegen wildernis.

Na de beide bossen op verschillende manieren te hebben doorkruist kwam de wandeling aan bij het Ruiten Aa kanaal. Het ging over de kanaaldijk, t Knoaldiek, weer richting Ter Apel. Hierbij werd ook nog de kabelbaan over het kanaal gepasseerd. Langs het klooster ging het door het bos, richting Schotslaan.

Het Stads/Ter Apelkanaal werd daarna overgestoken via een hoogholtje, de Synagogebrug. Deze brug is vernoemd naar de synagoge die vroeger stond op de hoek Schotslaan-Oosterstraat-Boslaan. De synagoge is in 1949 verkocht en gesloopt. De brug is in 2007 geopend door de toenmalige burgemeester J Broertjes. Met het onthullen en openen van de brug werd ook het startsein gegeven voor het verwerven van gelden voor het oprichten van een Joods monument. Dit monument is er gekomen en staat op de plek waar vroeger de synagoge heeft gestaan. De afbeelding op het monument stelt voor een fragment van de gevel van de oude synagoge. Ook staan er de namen op van de 53, in 1943, afgevoerde Joden.

Vervolgens ging het langs het kanaal weer richting brasserie Enjoy. Daar stond zoals gebruikelijk voor de liefhebbers de soep met brood weer te wachten.

Jan Bossen