Webinar Vlinderstichting: Opdrachtgevers in actie

REGIO – Ecologisch bermbeheer wordt al op veel plekken uitgevoerd en inmiddels zijn er al tientallen aannemers gecertificeerd voor Kleurkeur. Maar ook voor opdrachtgevers, voor gemeenten, provincies, waterschappen en dergelijke betekent ecologisch beheer dat ze op een andere manier met de aanbesteding en opdrachtverlening aan de gang moeten. Het Webinar ‘Opdrachtgevers in actie’ gaat hier op in.

Het beheer van de openbare ruimte kent veel uitdagingen. Hoe geef je biodiversiteit een plek in tijden van woningnood en klimaatverandering? Hoe zorg je ervoor dat het beheer kwalitatief goed is, ecologisch effectief en geborgd voor de toekomst? Deze vragen staan centraal in een serie webinars van De Vlinderstichting over ecologisch beheer. In deze webinars krijgt u kort en bondig doch inspirerend informatie over ecologisch beheer en Kleurkeur.

De webinars zijn kort en te volgen tijdens uw lunchpauze. Twee van de webinars zijn al geweest. In het eerste zijn onderwerpen aan bod gekomen zoals het ecologisch beheer van bermen en groenstroken en de ervaringen met het keurmerk Kleurkeur van een groen-aannemer. Het tweede ging in op het ecologisch beheer van watergangen, het keurmerk Kleurkeur Blauw en de relatie tussen beheer en waterkwaliteit. Deze eerste twee webinars zijn hier terug te vinden.

Dit inspireert wellicht tot het maken van de keuze voor ecologisch beheer van de openbare ruimte. Toch zijn opdrachtgevers soms nog wat terughoudend als het gaat om het maken van deze keuze. Ecologisch beheer van theorie naar de praktijk brengen, zorgt namelijk voor nogal wat uitdagingen: wat is de rol van de opdrachtgever zelf? Hoe kun je ecologisch (berm)beheer goed uitvragen in een aanbesteding? Hoe weet je zeker dat het goed gebeurt? En ecologisch bermbeheer brengt toch veel hogere kosten met zich mee? Wat levert dat dan uiteindelijk op?

In dit derde Webinar Opdrachtgevers in Actie proberen we antwoord te geven op deze vragen. Er zullen sprekers aan het woord zijn, maar er is ook gelegenheid om vragen te stellen. Deze zullen of live worden beantwoord, of u krijgt naderhand antwoord op uw vragen. U ontvangt na het webinar de presentaties, een uitwerking van de vragen en antwoorden en de link om het webinar terug te kijken. Kunt u er op de dag zelf niet bijzijn? Geen probleem, ook dit webinar is terug te kijken. Meld u zich dan wel alsnog aan, dan krijgt u na afloop een mail met daarin de link naar de pagina waar deze is terug te kijken.

Wanneer: dinsdag 21 januari, 12:00 – 12:45 uur

Waar: online Deelname is gratis, aanmelden verplicht via deze website.

Na aanmelding ontvangt u een paar dagen van tevoren de link om deel te nemen. Kijk voor meer informatie over deze webinar serie en om aan te melden op: www.vlinderstichting.nl/kleurkeur/cursus-kleurkeur/bijeenkomst

