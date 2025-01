Barrels komen aan bij hun eindbestemming

NOORWEGEN – Vrijdag 10 januari vertrokken bij Huize Bareveld 90 barrels voor de Barrelchallenge Wintereditie 2025. Zij maken een rondje om de Botnische Golf. Dit wordt weer georganiseerd door Zweep Events uit Winschoten.

Het eerste doel van hun reis was Travemunde. Daar gingen ze aan boord van de ferry die ze naar Trelleborg in Zweden bracht. Zaterdag reden ze naar Stockholm, een rit van 647 kilometer. Vanuit Zweden gingen de barrels weer op een ferry, die ze naar Turkü in Finland bracht. Een lange reis. Ze zijn zondag in Jäätiönkulä in het noorden van Finland aangekomen, een rit van 638 kilometer. Voor maandag stonden er twee routes op het programma: een lange en een korte om naar Rovaniemi, de woonplaats van de kerstman, te gaan. Dinsdagavond kwamen de barrels in Örnsköldsvik in Zweden aan.

Woensdag reden ze naar Dombas in Noorwegen. Het begon mooi tot het ging regenen. De wegen waren spiegelglad en het was moeilijk om vooruit te komen. Een aantal barrels belandde in de berm, maar er is geen grote schade. Het was afzien! Rond elf uur ’s avonds was bijna iedereen op de plaats van bestemming.

Gisteren stond een rit naar Bergen op het programma, een rit van bijna 600 kilometer. Het is de op één na grootste stad van Noorwegen en de stad in Europa waar de meeste neerslag valt. De naam is afgeleid van de zeven bergen waartussen de stad ligt. Daar zijn de deelnemers in de loop van de dag aangekomen. De laatsten waren vannacht om half vier binnen. Ze hadden de barrel van hun kameraden een paar honderd kilometer op sleeptouw genomen: Eén voor allen, allen voor één!

De rit naar Bergen ging door de langste tunnel van Noorwegen: Laerdal 24,5 kilometer! Voor de aanleg van de tunnel, die de verbinding tussen Oslo en Bergen bevorderd, werd 2,5 miljoen kuub steen verwijderd. In de tunnel bevinden zich geen nooduitgangen. Bijzonder was ook dat de temperatuur onderweg van -8 naar +8 veranderde.

Vandaag gaan de barrels op de boot naar Denemarken. Daar vindt de prijsuitreiking plaats. Morgen rijden ze terug naar huis.

Fotograaf Mazzelmoaze is een van de deelnemers. Hij houdt ons dagelijks van zijn avonturen op de hoogte.

Meer foto’s op Facebook: Mazzelmoaze en The Barrel Challenge