In memoriam: Appie Busker

VLAGTWEDDE / SELLINGEN – Deze week werden wij getroffen door het plotseling overlijden van onze radio-collega Appie Busker.

Appie deed al zo’n 25 jaar trouw verslag van de wedstrijden van de voetbalvereniging Sellingen. Appie en de voetbalvereniging waren onlosmakelijk met elkaar verbonden. Jarenlang bekleedde hij verschillende functies binnen de club en hij was dan ook altijd, wanneer hij maar kon, bereid om in ons sportprogramma ‘de Gezellige Zondagmiddag’ te vertellen hoe het ervoor stond met het eerste elftal van de vereniging. Het maakte dan niet uit wat voor weer het was en of het een thuiswedstrijd of een uitwedstrijd tientallen kilometers verderop betrof. “Moi, met Appie. Het regent hier doelpunten!” zei hij dan als hij naar de studio belde. Om dan vervolgens in de uitzending te melden of het voor- of tegendoelpunten waren.

In 2019 stopte Appie met zijn bestuursfuncties bij Sellingen en werd hij Koninklijk onderscheiden. Ook als RTV Westerwolde vonden we dat zeer terecht. Appie was een fantastische vrijwilliger, die ook bij de radio bereid was om mee te helpen en in te springen, bijvoorbeeld om de balletjes te draaien bij de bingo op zondagavond. Op Appie kon je altijd rekenen.

We wensen de familie Busker, alle naasten en ook de v.v. Sellingen heel veel sterkte met dit grote verlies.