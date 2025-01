Minister Bruins sluit cultuurconvenanten met We the North en andere regio’s op Eurosonic Noorderslag 

GRONINGEN – Minister Bruins (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) heeft in negen cultuurconvenanten afspraken gemaakt met provincies, gemeenten en de cultuurregio’s voor de periode 2025-2028. Voor het eerst zijn alle twaalf provincies hierin vertegenwoordigd. In de convenanten staan afspraken tussen het ministerie en de medeoverheden, vanuit het gedeelde belang van cultuur, over de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de cultuursector en de onderlinge samenwerking op cultuurgebied. De convenanten zijn ondertekend tijdens ESNS (Eurosonic Noorderslag), een jaarlijks muziekfestival in Groningen.



Eppo Bruins, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: “Cultuur is bij uitstek iets van ons allemaal. We maken daarom met verschillende overheden afspraken over de inzet van cultuurbeleid en de prioriteiten die we hieraan geven. De aandacht voor talent heeft hierin een belangrijke rol, waarbij we vooral creatieve makers de ruimte willen geven om zich te ontplooien. Zo werken we aan het fundament van een levendige en toekomstbestendige culturele sector.”



In de convenanten maken OCW en de medeoverheden afspraken over gezamenlijke prioriteiten op cultuurgebied. Daarmee wordt de culturele sector in het hele land versterkt. Zo worden in alle convenanten de subsidies aan meerjarig ondersteunde instellingen vastgelegd en afspraken gemaakt over het naleven van de culturele codes, eerlijke beloning voor makers, het belang van talentontwikkeling en de omgang met publieke collecties. Daarnaast worden specifieke afspraken gemaakt die aansluiten op de behoeften van de individuele regio’s. De negen convenanten bieden een stevige basis voor de waardevolle samenwerking tussen overheden op het gebied van cultuur in de komende vier jaar. Zo kunnen zes provincies hun culturele infrastructuur versterken en bestaan er regionaal opererende talentennetwerken, zoals Muziekhub NOORD in We The North en PLAN Brabant in BrabantStad.

Gedeputeerde Tjeerd van Dekken, provincie Groningen, voorzitter We the North: “We zijn er trots op dat talenten uit allerlei culturele disciplines via onze netwerken zoals NOORD voor popcultuur en Station Noord voor podiumkunsten de komende jaren ruimte hebben om zich te ontwikkelen.”



Over NOORD

Muziekhub NOORD is met ingang van 2024 de samenvoeging van de twee talentontwikkelingsnetwerken Hit the North en Up North. NOORD is een goed werkend netwerk voor talentontwikkeling binnen de brede popcultuur en omvat kernpartners uit de provincies Drenthe, Friesland en Groningen: Eurosonic Noorderslag, POPgroningen, Noordstaat, Stichting Kunst & Cultuur en Popfabryk. Een mooi voorbeeld van een talent begeleid bij Hit the North is Hannah Mae die zaterdag op Noorderslag staat. Zij ontving afgelopen dinsdag de Noordelijke Popprijs voor artiest van het jaar op het Popgala Noord. Verder is een proeverij van noordelijk talent geprogrammeerd op ESNS, onder meer op de Grote Markt in Groningen.



Over We the North

We the North draait om het stimuleren van interregionale samenwerking tussen culturele instellingen door talent in heel Noord-Nederland kansen te bieden via ondersteunende netwerken. Dit lukt omdat met de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe, en met de gemeenten Assen, Emmen, Leeuwarden en Groningen de krachten worden gebundeld én een stimuleringsbudget ter beschikking wordt gesteld dat een plus vormt op de reguliere cultuurbudgetten. Door over de eigen bestuurlijke grenzen heen te kijken stimuleren ze nieuwe kansen voor makers, waar het hele noorden van profiteert.



Over ESNS

De negen cultuurconvenanten zijn op 17 januari 2025 ondertekend tijdens ESNS, een jaarlijks muziekfestival en conferentie in Groningen, waar Europees en Nederlands muziektalent in de schijnwerpers wordt gezet en muziekprofessionals samenkomen om kennis op te doen over nieuwe ontwikkelingen in de muziekindustrie.

Elke jaar in januari verandert Groningen in het kloppende hart van de Europese muziekindustrie, wanneer ESNS haar showcasefestival en muziekconferentie organiseert. Alleen de meest veelbelovende Europese en Nederlandse acts krijgen de kans om zich te presenteren aan enthousiaste muziekliefhebbers en professionals uit de muziekindustrie. Voor veel artiesten is dit hét moment wat hen helpt om door te stoten naar de podia van grote Europese festivals.

