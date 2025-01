Suze Schoenmaker-Wilkens grote winnaar Songs for Freedom

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 17 januari 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

NEVELIG EN VRIJ KOUD | DIT WEEKEND OOK NACHTVORST

Het wordt ook vandaag een bewolkte en sterk nevelige dag. Het is ook mistig met meestal maar 200 tot 500 meter zicht, maar heel dichte mist is er niet. De temperatuur ligt vanochtend op 0 tot +1 en er is ook, de middagtemperatuur is ongeveer 2 graden en er staat een zwakke zuidenwind, windkracht 2.

Vanavond en vannacht is er bijna helemáál geen wind en komende nacht kan er dan ook dichte mist voorkomen. De temperatuur zakt dan naar -1 of -2 en uit de mist kan vannacht ook wat morsneeuw vallen.

Morgen is ook vaak mist, al kan de zon ‘s middags even doorbreken. Er is ook overdag heel weinig wind en het maximum is opnieuw ongeveer +2 graden. Zondag en maandag geven in principe weinig verandering, vanaf dinsdag is er iets meer wind en gaat de temperatuur iets omhoog. Later volgende week is er ook kans op wat regen.