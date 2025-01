Anne Marie Boelens-Tomassen benoemd tot Freule in de Orde van de Kloosterkoe tijdens Ridderfeest in Ter Apel

TER APEL – In het Boschhuis in Ter Apel vond het jaarlijkse Ridderfeest plaats, georganiseerd door Carnavalsvereniging De Kloosterwiekers. Een avond vol traditie en verrassingen, waarbij een bijzondere inwoner uit het gebied ’t Klooster en De Wieke geëerd wordt. Dit jaar viel de eer te beurt aan Anne Marie Boelens-Tomassen, die benoemd werd tot ‘Freule in de Orde van de Kloosterkoe’.

Anne Marie werd, samen met haar man, kinderen en hun partners, onder een voorwendsel naar het Boschhuis gelokt. Tot haar grote verrassing stonden de leden van De Kloosterwiekers haar op te wachten in de grote zaal, waar de avond begon met een feestelijke toast. Zijne Excellentie, De Minister van knollen en bollen, De Grondwroeter Bernard Hazeberg, begeleidde het gezin gedurende de avond.

Na een warm welkomstwoord volgde de presentatie van de verschillende geledingen van De Kloosterwiekers, waaronder Prins en Vorst, de Dansmariekes, De Riddergarde, De Hoogwaardigheidsbekleders, De Leden van ’t Vierde Rad en andere leden van de vereniging. Vervolgens werd het levensverhaal van Anne Marie gedeeld, wat haar benoeming tot Freule extra bijzonder maakte.

Anne Marie Boelens-Tomassen, geboren in Velsen, groeide op in een onderwijsgezin en verhuisde in de jaren ’70 naar Apeldoorn. In 1993 ontmoette ze haar man Peter tijdens een zeilvakantie, en twee jaar later traden zij in het huwelijk. Het stel kreeg vijf kinderen. Anne Marie heeft zich altijd ingezet voor haar gemeenschap. Ze is al meer dan 25 jaar actief bij het Willibrordkoor en heeft zich met grote betrokkenheid ingezet voor Middeleeuws Ter Apel. Haar passie voor muziek komt tot uiting in haar actieve deelname aan de Ter Apeler Harmonie, waar ze zowel muzikant als vrijwilliger is. Zelfs het inzamelen van oud papier voor de harmonie is haar niet vreemd.

De avond werd afgesloten met een fotomoment en een felicitatie van de aanwezigen. Voortaan maakt Anne Marie deel uit van de Riddergarde, een eervolle plek binnen de vereniging.

Carnavalsvereniging De Kloosterwiekers kijkt terug op een geslaagde avond en is trots dat ze met de benoeming van Anne Marie Boelens-Tomassen wederom iemand uit de regio hebben kunnen eren die zich belangeloos inzet voor haar gemeenschap.

André Dümmer