HB café op 7 februari in Groningen

GRONINGEN – Op 7 februari 2025 wordt in Groningen weer een HB café georganiseerd.

De kracht van creatief talent. Ruimte voor hoogbegaafde kunstenaars: talentontwikkeling in het hoger kunstonderwijs.



Hoogbegaafdheid in het Nederlandse hoger kunstonderwijs: een onderwerp waar nog weinig onderzoek naar gedaan is. Er blijkt wel behoefte aan te zijn gezien de grote belangstelling voor het verkennend onderzoek van Petra van den Dolder: De kracht van creatief talent. Ruimte voor hoogbegaafde kunstenaars: talentontwikkeling in het hoger kunstonderwijs.



Hoogbegaafdheid in het kunstonderwijs

Petra pleit voor meer aandacht voor hoogbegaafdheid binnen het kunstonderwijs, omdat ze van mening is dat er binnen dit type onderwijs veel studenten met kenmerken van hoogbegaafdheid zijn. Hoe mooi is het wanneer er binnen het curriculum en bij de begeleiding meer aandacht voor de vaak unieke talenten en uitdagingen zou komen? Zou meer aandacht hiervoor zorgen voor een beter welzijn van studenten? Voor minder uitval? Voor meer talenten die hun kunstzinnige loopbaan níet vaarwel zeggen en nog meer kunnen bijdragen aan de maatschappij? De maatschappij heeft kunstenaars nodig! Mensen die out of the box kunnen denken, die vernieuwend zijn in denken en doen, die de luis in de pels zijn wellicht? Maar ook: die zichzelf goed kennen en op een zelfbewuste wijze hun weg vinden in de maatschappij. Ligt de start van dit zelfbewustzijn misschien in het onderwijs en de begeleiding? Hoe kunnen we deze studenten optimaal ondersteunen in hun persoonlijke en artistieke ontwikkeling? Wat kunnen we doen voor en met de toptalenten: de studenten in het kunstonderwijs die nóg beter presteren dan hun klasgenoten?

Tijdens dit HB-Café neemt Petra je mee in de resultaten van een verkennend onderzoek naar hoogbegaafdheid en talentontwikkeling in deze bijzondere sector. Een onderzoek dat ze in haar eigen tijd heeft uitgevoerd, omdat ze de noodzaak ervoer naar meer kennis hierover, maar nergens een plek vond om dit onderzoek betaald uit te voeren.



Voor wie

Dit HB-Café is er voor iedereen die nieuwsgierig is naar (alle aspecten van) hoogbegaafdheid. Wat kenmerkt HB-ers en waarin verschillen we van mensen die zichzelf herkennen in HSP, ASS of ADHD? Iedereen is welkom: of je nu nog volop aan het ontdekken bent wat hoogbegaafdheid is; je je afvraagt of dat op jezelf of iemand uit je omgeving van toepassing is; je al (heel lang) weet dat je hoogbegaafd bent en je nieuwsgierig blijft naar hoe jij je hoogbegaafdheid positief kunt inzetten dan wel graag je ervaringen wilt delen met anderen. Heb je vragen over HB zijn? Stel ze! Weet je al lang(er) dat je hoogbegaafd bent en heb je misschien antwoorden? Je bent welkom om mee te luisteren en te praten en desgevraagd je ervaringen te delen.



Programma

19.30 uur Opening door Agnes Schilder van het HB-Café Groningen.

Workshop/presentatie: Petra van den Dolder.

20.45 uur Pauze

21.00 uur Vervolg programma.

22.00 uur Einde programma, daarna voor wie dat wil: napraten in de bar.



Over de spreker:

Petra van den Dolder is RITHA/ECHA-specialist hoogbegaafdheid, onderwijskundige en fluitiste. Ze heeft zowel professioneel als persoonlijk te maken met hoogbegaafdheid in de kunsten. Met haar expertise neemt ze ons mee in de resultaten van haar recente onderzoek naar talentontwikkeling in het hoger kunstonderwijs. Haar unieke invalshoek combineert professionele inzichten met persoonlijke ervaringen als musicus en als moeder van twee kunstzinnige kinderen met kenmerken van hoogbegaafdheid.

In haar vrije tijd wandelt Petra graag, luistert ze heel veel podcasts en leest ze veel boeken, met name over psychologie gerelateerde onderwerpen. Ze is van mening dat eerlijk en openlijk praten over emoties, ook die niet fijne die we het liefst ver weg stoppen, ons helpt om authentieker te worden en daarmee het leven aangenamer.

Tijd: 19.30 uur, inloop vanaf 19:00 uur. Het inhoudelijke deel duurt van 19:30 tot 22.00 uur (met een pauze). Daarna kan worden nagepraat onder het genot van een drankje in de bar.



Locatie HB café Groningen: Flonk Hotel – Groningen Centre, Radesingel 50, 9711 EK Groningen. Zie ook: https://hotelgroningencentre.nl/. Betaald parkeren is mogelijk in de parkeergarage onder het hotel, op basis van beschikbaarheid. Mocht de parkeergarage volgeboekt zijn, dan kunt u terecht in de Q-park parkeergarage aan de Rademarkt of de Parkeergarage aan het Damsterdiep, beide op vijf minuten loopafstand van het hotel.



Het HB-Café is een activiteit van het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV), een kennis-, netwerk- en projectenorganisatie met als doel het leefklimaat van hoogbegaafde volwassenen te verbeteren. Een HB-Café is een informele bijeenkomst waar mensen bij elkaar komen om hun kennis over, en inzicht in hoogbegaafdheid bij volwassenen te vergroten, en daar met andere belangstellenden in een ongedwongen sfeer over te kunnen praten. In het algemeen bestaat het programma uit een presentatie of een interactieve werkvorm met daarna een borrel. De primaire doelgroep zijn hoogbegaafden zelf: mensen die zich herkennen in beschrijvingen van hoogbegaafdheid (er is geen test-eis). Daarnaast zijn partners, collega’s, buren, vrienden, ouders en (volwassen) kinderen welkom. Ook komen er wel coaches die met hoogbegaafden werken. De HB-Café’s zijn uitdrukkelijk niet bedoeld voor het aan de orde stellen van persoonlijke hulpvragen.



Aanmelden voor dit HB-café kan uitsluitend door het online formulier op http://ihbv.nl/evenementen in te vullen.

Wanneer het maximum aantal deelnemers bereikt is, is inschrijving niet meer mogelijk. Wie dat wil, kan zich op de wachtlijst laten plaatsen door het daartoe bestemde formulier op de evenementen-pagina in te vullen.

Alleen wachtlijstmeldingen die op deze wijze binnenkomen worden in behandeling genomen. We nemen per mail contact met je op wanneer er een plek beschikbaar komt.

HB-Café Groningen