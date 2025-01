Meisjea uit Emmen vermist

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 19 januari 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

KANS OP ZON | OOK MORGEN KOUD

De temperatuur kwam gisteren nét niet boven nul en vannacht is het gedaald tot tussen de -2 en -3. Dat heeft dichte mist opgeleverd en die mist zal een flink stuk van de dag blijven hangen. Maar de zon maakt wat meer kans dan gisteren: toen waren er alleen lokaal een paar kleine opklaringen. Als de zon wat beter doorbreekt wordt het +2, anders is de middagtemperatuur vandaag 0 tot -1. Er is maar een heel zwakke wind tussen zuid en oost.

Vannacht en morgenochtend is het op de meeste plaatsen weer mistig en het minimum is -3, morgenochtend is er ook kans op wat motsneeuw.

Morgenmiddag is het nog nevelig maar er komt iets meer wind en de zon kan even doorbreken. Het is morgen een koude dag met een maximum rond +1. Dinsdag wordt het 3 á 4 graden en bewolking wisselt dan af met zonnige perioden. Op woensdag zijn er enkele buien en eind van de week valt er af en toe regen. Dan loopt de temperatuur op naar 6 tot 8 graden.