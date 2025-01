Middeleeuws Winschoten & Fantasy Festival in shortlist CeltCast Fantasy Award

WINSCHOTEN – Middeleeuws Winschoten & Fantasy Festival is genomineerd voor de CeltCast Fantasy Award in de categorie Best Festival.

Tijdens de CeltCast Fantasy Awards, een jaarlijkse uitreiking van prijzen in de internationale fantasy scene, zijn in acht verschillende categorieën, waaronder Best Live Act, Best Music Video, Best Album en Best Festival prijzen te winnen. In de laatste categorie is Middeleeuws Winschoten & Fantasy Festival een van de vijf genomineerden.

Middeleeuws Winschoten & Fantasy Festival wordt sinds 2014 in het stadspark te Winschoten door Zweep Events georganiseerd. Wat bescheiden begon als een tweedaags festival met twee bands, is de laatste jaren uitgegroeid tot een evenement met zo’n 20 bands, verdeeld over twee podia, in samenwerking met het Dutch European Steampunk Convention de Steampunk Area, kampementen, een fantasymarkt, workshops, entertainment, re-enactment en demonstraties. Het evenement, geschikt voor jong en oud en dat drie dagen duurt, trekt duizenden bezoekers uit binnen- en buitenland.

Meini, Rob, Hanneke en Yvonne Zweep zijn al weer de voorbereidingen voor de editie van dit jaar bezig. Dit vindt van 15 tot en met 17 augustus plaats.

De prijsuitreiking van de CeltCast Fantasy Awards vindt op 22 en 23 februari tijdens de tiende editie van het Fantasy Fest in de Broodfabriek in Rijswijk plaats. Stemmen kan tot en met 2 februari middernacht. Klik daarvoor HIER. Middeleeuws Winschoten & Fantasy Festival vindt u in de categorie events.

CeltCast