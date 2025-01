Nationaal Theaterweekend met Open Dag bij Cultuurhuis De Klinker

WINSCHOTEN – Van vrijdag 24 januari tot en met zondag 25 januari opent Cultuurhuis De Klinker haar deuren tijdens het Nationale Theaterweekend. Tijdens het weekend kun je voorstellingen voor een tientje bezoeken en meedoen met allerlei leuke activiteiten. Op zaterdagmiddag ben je welkom tijdens onze Open Dag. Maak kennis met alle dans-, muziek- en theaterlessen, laat je verrassen door mini optredens in de foyer, of neem een kijkje achter de schermen met een rondleiding.



Open Dag

Altijd al willen weten wat er achter de deuren van het Cultuurhuis gebeurt? Of wil je ontdekken of theater, muziek of dans iets voor jou is? Dit is je kans! Het Cultuurhuis opent haar deuren voor iedereen die wil ontdekken, beleven en genieten. De Open Dag is onderdeel van het Nationale Theaterweekend en is gratis te bezoeken op zaterdagmiddag tussen 13:00 en 16:00 uur.



Tijdens onze Open Dag kun je:

– Theaterlessen uitproberen en de magie van het podium ervaren.

– Verschillende muziekinstrumenten ontdekken en zien wat het beste bij jou past.

– Een dansles volgen en jouw moves laten zien.



Daarnaast kun je:

– Een rondleiding door het Cultuurhuis volgen en een kijkje nemen achter de schermen.

– Verrast worden door kleine optredens in onze gezellige foyer, door o.a. Platform Stormram, Pie & Raatje en muzikale intermezzo’s.



De reis van de Vlinder, een yogaconcert

Yoga in Concert; begin je zaterdagochtend goed en stap in een unieke ervaring waarin live-muziek van Jan Kuiper en Iris Kroes samengaat met yoga en mindfulness. ‘Yoga in Concert – De reis van de Vlinder’ biedt een moment van rust en verbinding voor iedereen, ongeacht ervaring. De live klanken van harp en gitaar vullen de ruimte terwijl geleide meditaties en ademhalingsoefeningen je helpen volledig aanwezig te zijn. Deze combinatie van muziek en yoga creëert een diepe ontspanning en eenheid tussen lichaam en geest. Dit bijzondere concert is toegankelijk voor alle niveaus. Iedereen is welkom om deze bijzondere reis naar innerlijke balans en harmonie te beleven.



Muzikale ode aan The Blue Diamonds door The New Diamonds

Voorafgaand en na afloop van de voorstelling draait DJ-duo The Single Guys heerlijke vinylplaatjes, maar de hoofdrol is weggelegd voor The New Diamonds. Dit duo, bestaande uit Patrick Drabe en Steffen de Wolff, brengt een muzikaal eerbetoon aan het iconische Nederlandse duo The Blue Diamonds. Met hun wereldhit Ramona en succesvolle tournees door onder meer Indonesië, Australië en Scandinavië waren The Blue Diamonds een fenomeen in de jaren zestig. Hun muziek en erfenis blijven voortleven in een indrukwekkende theatershow, waarin Patrick en Steffen de magie van The Blue Diamonds opnieuw tot leven wekken.



Magische familieshow met kinderdisco

De winnaars van de Televizier-Ring Jeugd 2023, Steven en Jamie Kazàn, brengen dé familieshow van het jaar: Super Magic! Een dynamisch spektakel vol humor, interactie en magie, met verrassingen in de foyer en een spetterende kinderdisco na afloop. Een onvergetelijk uitje voor het hele gezin!

Tijdens de show laten Steven en Jamie verbluffende goocheltrucs zien, maken ze grappen die jong en oud laten lachen, en betrekken ze het publiek actief bij hun magische avonturen. Bereid je voor op 60 minuten vol energie en verrassingen! Voorafgaand aan de show kun je meedoen aan een gratis theaterles.



Overzicht programma

Vrijdag 24 januari 20:15 Thijs van de Meeberg

Zaterdag 25 januari 11:00 uur Yoga in Concert

Zaterdag 25 januari 13:00-16:00 uur Open Dag, toegang gratis

Zaterdag 25 januari rondleidingen om 13:30 en 15:00 uur

Zaterdag 25 januari 20:15 uur The New Diamonds,

Zondag 26 januari 13:45 uur Workshop theater (6+) gratis

Zondag 26 januari 15:00 uur Steven Kazàn & Jamie

Team De Klinker.