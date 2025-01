Siep & Co opnieuw uitgebreid met antieke voorwerpen

OUDE PEKELA – De stichting Siep & Co in de gemeente Pekela is eind vorige week uitgebreid met een tweetal bijzondere voorwerpen. Het gaat om een stoomketel uit 1894 en een stempelblok van de vroegere aanhangwagenbouwer Zwalve uit Oude Pekela. Beide oudheden werden aangeboden door het metaalverwerkend bedrijf Haveha uit Stadskanaal.

Het bestuur van Siep & Co toonde zich met de aanwinsten bijzonder ingenomen. Volgens voorzitter Sebes Zevenhuizen is het bijzondere aan de ketel dat die is geklonken. ‘De lastechniek in die tijd was nog onvoldoende ontwikkeld om een dergelijke ketel te bouwen”, aldus de preses, die verder zegt dat het voorwerp zeer waarschijnlijk op een Engelse locomotief heeft gezeten. Het stempelblok van Zwalve hoort volgens de technische voorman van de Pekelder stichting, Harrie Ots, echt bij Siep & Co. ‘Wij verzamelen immers oude motoren en andere technische dingen die met Pekelder ambachten en fabrieken te maken hadden’. Middels het blok werd de naam ‘Zwalve’ achter op de aanhangers geperst.

De Pekelder stichting, die is gevestigd in enkele hallen van de vroegere strokartonfabriek Free & Co in Oude Pekela (tegenwoordig Hempflax) heeft al een tijdje te maken met gebrek aan ruimte. Derhalve wordt op dit ogenblik een verdieping boven één van hallen gereed gemaakt voor opslag en zo nodig als deel van het tentoonstellingen van de stichting. Daartoe wordt een trap met bijbehorend bordes binnenkort verzinkt door een gespecialiseerd bedrijf in het Drentse Veenoord.

Volgens de leiding van Siep & Co zal over niet al te lange tijd het bekende voormalige Pekelder turfschip Familietrouw voor de gebouwen van de stichting aanmeren en zal het daar vermoedelijk een vaste ligplaats krijgen totdat het Pekelder Diep weer helemaal bevaarbaar is. Op de Open Monumentendagen van dit jaar wordt, zoals het nu lijkt, een waterspektakel bij Siep & Co gehouden. Een raderboot en een zo geheten opduwer, waaraan bij de stichting nu nog wordt gewerkt, zullen dan te water worden gelaten en een aantal andere schepen, die ooit in Pekela zijn gebouwd zullen het evenement compleet maken.

Tammo Tillema