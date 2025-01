’t Gait deur… Winter4Daagse De Noorder Rondtochten

GRONINGEN – Dit jaar vindt de 4e editie van de enige echte winter4daagse De Noorder Rondtochten plaats van 23 – 26 januari in Groningen. Deze wordt slechts één keer in de vier jaar georganiseerd en is de wandelvariant op de schaatsklassieker Noorder Rondritten. Het startschot wordt op de eerste wandeldag 23 januari gegeven om 7:30 uur in Noorderpoort Euroborg in Groningen door een oud-winnaar van de schaatsklassieker.

De 1e editie, naar een idee van Groninger schaatslegende Jan Uitham, ging in 2013 precies 50 jaar na zijn overwinning op de Noorder Rondritten van start. Jan Uitham loste toen ook zelf het startschot. Met een

totale afstand van 135 kilometer is de 4daagse een uitdagend wandelevenement voor de doorgewinterde wandelaar.



Startschot 4e editie De Noorder Rondtochten door Albert Bakker

In 1985, nu 40 jaar geleden, won Albert Bakker de Noorder Rondritten, en in 1986 nog een keer. Deze 4e editie zal hij het officiële startschot geven op donderdag 23 januari om 7:30 uur in Noorderpoort Euroborg aan de Boumaboulevard 113 in Groningen. Vervolgens zal de eerste groep wandelaars die de volledige 135 km gaan wandelen van start gaan, de eerste dag naar Appingedam.



Tocht voor doorzetters met thema rond Olympische ringen en wintersporten



Gedurende 4 achtereenvolgende dagen trekken wandelaars door het prachtige landschap van Groningen. De Noorder Rondtochten worden eens in de 4 jaar georganiseerd door de organisatie achter het succesvolle Groningse wandelfestival Tocht om de Noord. Hoewel de winter zich wat minder leent om langs de route flink uit te pakken in de koude buitenlucht, is er een mooi thema aan deze editie verbonden. Onderweg zullen gekleurde fakkels de wandelaars de richting wijzen. Stempelposten op de route worden omgedoopt tot Olympische dorpen waar wandelaars even tot rust kunnen komen en genieten van bijvoorbeeld warme chocolademelk of snert. Op elke wandeldag staat één van de

Olympische ringen centraal (kleur: rood, geel, blauw of groen), wat tot uiting zal komen langs de route én op locaties.



Resulaten zoektocht naar ‘oer-Groningers’

Organisatie Tocht om de Noord ging de afgelopen maanden op zoek naar Groningers die de Noorderrondritten hebben afgelegd op 3 verschillende manieren: per schaats, per fiets en te voet. Deze ‘Oer-Groningers’ worden zondag 26 januari om 16.30 uur in het zonnetje gezet bij de finish van de Noorder Rondtochten in Winsum (Marenland, Winsumerdiep 6). Hierbij is wethouder Arjan Nolles (oa. Sport) van gemeente Het Hogeland aanwezig, net als vertegenwoordigers van alle drie de organiserende comités.

Wandelfestival Tocht om de Noord