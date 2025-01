Westerwolde hervat competitie met uitwedstrijd tegen BNC

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 18 januari 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

MISTIG EN KOUD | NA DINSDAG ZACHTER

Het is vandaag in het begin behoorlijk mistig met zicht rond 200 meter en ook vanmiddag is het nog nevelig of mistig, maar de zon kan later af en toe doorbreken. Er staat een zwakke oostenwind en aanvankelijk is het -1 á -2, maar vanmiddag komt het tijdelijk tot +1 of +2.

Vanavond zal mist weer wat gaan uitbreiden en er is ook kans op dichtere mist met een zicht van 100 meter of minder. En dan wordt het dus een stuk lastiger voor het wegverkeer. De minimumtemperatuur voor vannacht is -2.

Morgen is er eerst dichte mist en gladheid door de rijpvorming, maar de zon maakt morgen vrij goede kansen. De maximumtemperatuur is ook morgen ongeveer +2 en dan is er een zwakke zuidóóstenwind. Na dit weekend is er op maandag ook nog kans op mist maar dinsdag is er iets meer wind. En dáárna is het wisselvallig met perioden met regen en meestal veel bewolking. Maxima in het tweede helft van de week rond 6 graden.