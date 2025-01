A.S.R.: Zorgen bij Nederlanders over klimaatrisico’s woning, maar onwetend over verzekerbaarheid en preventie

Zes op de tien Nederlanders maken zich zorgen over klimaatrisico’s en mogelijke schade aan hun woning. Daarnaast weten veel ondervraagden niet precies voor welke risico’s ze verzekerd zijn en welke maatregelen ze kunnen nemen om zich te beschermen tegen klimaatrisico’s. Dat blijkt uit een representatief onderzoek uitgevoerd door Motivaction in opdracht van a.s.r.

Stormschade door hevige wind (58%) en waterschade door neerslag, zoals hevige regen, storm, hagel of sneeuw, zijn de belangrijkste zorgen voor Nederlanders als het gaat om klimaatrisico’s en schade aan hun woning. De minste zorgen zijn er over bliksemschade en funderingsschade door droogte.

Meer dan de helft van alle ondervraagden geeft aan nog geen maatregelen te hebben getroffen om klimaatrisico’s voor hun woning te verminderen en dit ook niet van plan te zijn (57%). Bijna een kwart geeft aan nog geen maatregelen getroffen te hebben, maar dit wel op korte termijn van plan te zijn (24%). Slechts 19% geeft aan dat ze al wél actie hebben ondernomen.

Gebrek aan kennis lijkt een belangrijke reden waarom er geen stappen worden ondernomen. Ondervraagden geven aan onvoldoende kennis te hebben van de mogelijkheden, of vinden de kosten voor het doorvoeren ervan te hoog. Wat mensen ook tegenhoudt, is dat de kans op klimaatschade klein wordt geacht en dat men nog nooit te maken heeft gehad met klimaatschade. Hierdoor wordt mogelijk minder urgentie ervaren.

Uit het onderzoek blijkt verder dat veel mensen niet precies weten wat hun woonhuisverzekering wel of niet dekt in het geval van schade. Hoewel schade aan zonnepanelen op het dak van de woning verzekerd is in de woonhuisverzekering, denkt 41% van de ondervraagden dat dit niet zo is. Tegelijkertijd gaat de helft van de Nederlanders er juist ten onrechte vanuit dat ze via hun woonhuisverzekering verzekerd zijn tegen overstromingen van de zee of grote rivieren (51%).

Frank van Wessel, adjunct directeur schade particulier bij a.s.r.: ‘Het is opvallend dat 57% van de Nederlanders aangeeft geen maatregelen te treffen tegen klimaatrisico’s voor de eigen woning en dit ook niet van plan is. Terwijl een ongeveer nét zo grote groep Nederlanders aangeeft wel bezorgd te zijn over deze risico’s. Opmerkelijk, temeer omdat het nieuws momenteel dagelijks over klimaatverandering en -rampen gaat en een woning vaak het grootste particuliere bezit is. Je woning goed beschermen tegen klimaatrisico’s begint met het beschikken over de juiste kennis en het voeren van een actieve dialoog. Het is belangrijk dat Nederlanders hier meer aandacht voor hebben. Samen met adviseurs zetten wij ons hiervoor in.’

Bekijk de rest van de resultaten van het onderzoek hier.

