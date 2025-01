Arte Cordae verzorgt concert in de Semsstraatkerk

STADSKANAAL – Zondag 26 januari 2025 verzorgt Arte Cordae een concert in de Semsstraatkerk, aanvang 15.00 uur. Het trio is bekend van eerdere concerten in de Semsstraatkerk.

Het muziektrio speelt op piano, cello en viool. Deze middag brengen zij:

⦁ Het tweede trio van Joachín Turina opus 76

⦁ Trio Vll en E-mineur van Joseph Haydn

⦁ Pianotrio in G-mineur van Clara Schumann



U bent welkom!



Reserveren is gewenst via info@semsstraatkerk.nl

Grieta Vosselman