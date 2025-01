Dieren overleven woningbrand in Borgsweer

BORGSWEER – Rond middernacht is in een woning aan de Schepperbuurt in Borgsweer brand ontstaan.

Brandweer Wagenborgen en Woldendorp werd vannacht om iets na twaalf uur gealarmeerd voor een woningbrand aan de Schepperbuurt in Borgsweer. Ook de hoogwerker van brandweer Delfzijl ging ter plaatse. De brand woedde onder een overkapping en dreigde over te slaan naar de woning.

De bewoner heeft zelf geprobeerd het vuur te blussen, maar moest het later aan de brandweer overlaten. De woning doet dienst als dierenopvang voor Stichting Bikers for Animals. De bewoners hebben, samen met een buurvrouw, de aanwezige dieren: 10 honden, een papegaai en twee katten in de garage van de buren in veiligheid weten te brengen.

De “buitendieren” zijn niet in gevaar geweest.

De woning is flink beschadigd geraakt door de brand. Over de oorzaak is niets bekend.