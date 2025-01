“Fietsen zonder grenzen” fietsverenigingen versterken banden tijdens bijeenkomst in Ter Apel

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 20 januari 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

OOK VANDAAG ONDER NUL | LOKAAL GLAD DOOR IJZEL

Het hele weekend is de temperatuur niet boven nul gekomen en dat zal vandaag waarschijnlijk ook niet gebeuren, want het is opnieuw bewolkt en mistig, en er valt lokaal ook motsneeuw en motregen met hier en daar ijzel en verraderlijke gladheid. De temperatuur ligt vanochtend rond -2, het maximum voor vanmiddag is -1 tot 0 graden er staat een zwakke wind uit zuid tot zuidwest.

Vanavond en vannacht blijft het bewolkt en dan blijft kans op een beetje motsneeuw of motregen met ijzel. Dat kan dus nog steeds gladheid op de weg geven. De minimumtemperatuur voor komende nacht is ongeveer -2 graden. Morgen wordt het ’s middags +2, met ook dan nog veel bewolking en overdag nog een kleine bui met wat regen.

Woensdag is de kans op regen groter en ook dan is het bewolkt. Maximum woensdag rond 4 graden en minima woensdagnacht rond het vriespunt. Donderdag zijn er opklaringen en een enkele bui, bij windkracht 4 tot 5 en ongeveer 5 graden, vrijdag wordt het 6 graden met windkracht 4 tot 6 en af en toe regen.

Geleidelijk gaat het weer na vandaag dus veranderen.