Herbenoeming burgemeester Cora-Yfke Sikkema een heugelijk feit

OLDAMBT – Op 29 januari 2025 begint Cora-Yfke Sikkema aan haar tweede termijn als burgemeester van Oldambt. Dit betekent dat zij de komende zes jaar weer burgemeester mag zijn. De gemeenteraad besloot op 3 juli 2024 al dat zij graag met haar verder wilde. De beëdiging vandaag door René Paas als commissaris van de Koning was de laatste stap in dat proces. Een heugelijk moment voor Oldambt.

De gemeenteraad roemde de burgemeester omdat zij het perspectief voor Oldambtsters steeds voor ogen heeft. Maar ook hoe zij de rol als burgermoeder met verve vervult. Zowel op feestelijke als moeilijke momenten voor de inwoners.

Trots

Cora-Yfke Sikkema is sinds januari 2019 burgemeester van Oldambt. Zij begint vol enthousiasme aan haar tweede periode. “Trots is misschien niet het meest gebruikte woord in Groningen, maar dat is wel wat ik voel. Dat alle raadsleden graag met mij verder willen, daar ben ik echt heel blij mee. En ook met de talloze hartverwarmende reacties van Oldambtsters”, zegt burgemeester Sikkema. En zij vervolgt: “Ik kijk terug op een dynamische zes jaar. Met een startmoment samen met alle dorpen en kernen van het mooie Oldambt, met een ingewikkelde coronaperiode, met explosies en veel ingewikkelde dossiers rondom de openbare orde en veiligheid, met naar elkaar omkijken, met de bevestiging dat Groningers lange tijd niet boven het gas gingen en ook de kleine dagelijkse dingen en gesprekken in ons Oldambt. De komende periode blijf ik graag uw ambassadeur en burgermoeder.”

