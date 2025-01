Hondenbuddy-project wint Gouden Zorghartverkiezing Treant voor verbeteren zorg voor cliënten

EMMEN – Het hondenbuddy-project van locatie Veltman voor beschermd wonen won gisteravond in het Atlas Theater in Emmen de derde editie van de Gouden Zorghartverkiezing van Treant. Door de juiste hond en vrijwilliger aan de juiste cliënt te koppelen behalen cliënten verschillende behandeldoelen, zoals meer bewegen of het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Voor dit unieke project kregen zij 3.000 euro en de Gouden Zorghart-wisseltrofee.

‘Bij Treant doen we veel mooie dingen om de zorg elk jaar beter, slimmer en prettiger te maken. En daar ben ik trots op. Om grote en kleine successen van teams te vieren en belonen houden we jaarlijks de Gouden Zorghartverkiezing’, aldus bestuursvoorzitter Paula Nelissen van Treant.

De drie winnende successen op een rij

De 400 aanwezige collega’s kozen gisteravond de winnaars van de Gouden Zorghartverkiezing. Het hondenbuddy-project van locatie Veltman in Weiteveen kreeg de meeste stemmen en won daarmee de hoofdprijs: 3.000 euro en de Gouden Zorghart-wisseltrofee. ‘Wekelijks komen de honden en vrijwilligers bij onze cliënten op bezoek. Samen werken ze aan behandeldoelen, zoals sociale vaardigheden ontwikkelen, meer bewegen, genegenheid voelen of zich kwetsbaar opstellen. Daarnaast bouwen ze een vertrouwensband op met zowel hond als de vrijwilliger. Cliënten voelen zich hierdoor gelukkiger en vrolijker’, vertelt activiteitenbegeleider Lena Immink-Post trots.

De tweede prijs was voor het succes ‘de automatische klik’ van de afdeling ICT van Treant. Zij presenteerden de Treant-robot die 24 uur per dag en 7 dagen in de week herhaaldelijke taken overneemt van collega’s uit de hele organisatie. Zij wonnen hiermee 1.500 euro.

De derde prijs was voor het succes stressvrije en comfortabele zorg voor kinderen van de afdeling Kindergeneeskunde en Medische Psychologie. Door collega’s te scholen in onder andere afleidingstechnieken voorkomen ze prikangst en trauma’s bij kinderen. Voor dit succes kreeg het team 500 euro. De prijzen zijn vrij te besteden door de teams.

16 inzendingen, 5 genomineerden

Uit 16 ingezonden successen vanuit heel Treant, ziekenhuis- en ouderenzorg, koos een jury vijf genomineerden. De andere twee genomineerde successen waren:

• De duizeligheidsstraat van de afdeling KNO en Neurologie.

• Het zondagsontbijt van woonzorgcentrum De Schutse uit Coevorden.

Trijntje Oosterhuis inspireerde aanwezige collega’s

De verkiezing begon swingend met een optreden van zangeres en coach Trijntje Oosterhuis. Daarna inspireerde ze de aanwezige collega’s met een muzikale en interactieve bijdrage. Ze vertelde over de vele situaties waar ze met knikkende knietjes op het podium stond. ‘In plaats van jezelf klein te maken, stap je naar voren en laat je jezelf zien. Zingen is een goede oefening om je kwetsbaar op te stellen en zo je angst onder ogen te zien’, aldus Trijntje. Twee collega’s van Treant ervaarden hoe dit voelde door samen met Trijntje op het podium te zingen. Het resultaat was een goed gevoel en een heel groot applaus. ‘Kwetsbaar is het nieuwe stoer’, aldus Trijntje Oosterhuis.

Treant

Foto’s: Treant / Gouden Zorghartverkiezing