Joods monument in Veendam gerestaureerd

VEENDAM – Het Joods monument op de hoek van de Prins Bernhardlaan en de Bendiksstraat in Veendam is onlangs gerestaureerd. Een gespecialiseerd bedrijf herstelde de metalen schildjes met de namen zodat ze weer goed leesbaar zijn. Door de weersomstandigheden waren de letters vervaagd. De metalen schildjes waren van het monument verwijderd om de werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Het monument

Het Joods monument is opgericht ter nagedachtenis aan de 93 joodse inwoners die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers zijn weggevoerd en omgebracht. Het monument bestaat uit natuurstenen brokstukken, afkomstig van de voormalige synagoge, die in de Tweede Wereldoorlog onherstelbaar is beschadigd en is afgebroken in 1951. Rondom de stenen is een hoefijzervormig marmer betonnen rand. In de rand zijn metalen schildjes bevestigd, waarop de namen van de joodse slachtoffers uit Veendam en Wildervank zijn weergegeven.

Bron en foto’s: Peter Panneman