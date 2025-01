DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Bunde

Zaterdag heeft de politie een 33 jarige Poolse man aangehouden. Hij zat als passagier in een personenauto die na de grens te zijn gepasseerd om 15.50 uur in het kader van de grensbewaking in Bunde werd gecontroleerd. De man werd in Europa gezocht wegens het rijden onder invloed van alcohol en het besturen van een auto zonder in het bezit te zijn van een rijbewijs. Hij moet daarvoor in totaal nog 17 maanden gevangenisstraf uitzitten. Hij is bij de rechtbank in Norden voorgeleid en vervolgens naar een justitiële inrichting gebracht. Hij zal aan Polen worden uitgeleverd.

Zaterdag werd ook een 33 jarige Roemeen aangehouden. Hij zat als passagier in een internationale bus die om 21.50 uur op de parkeerplaats Bunderneuland werd gecontroleerd. Ook tegen deze man was een internationaal arrestatiebevel van kracht. Hij is in Roemenië veroordeeld tot drie en een half jaar gevangenisstraf voor diefstal. Hij heeft daarvan 511 dagen uitgezeten. Hij is na te zijn voorgeleid bij de rechtbank in Norden naar een penitentiaire inrichting gebracht en zal aan Roemenië worden uitgeleverd.

In de nacht van zaterdag op zondag is ook een 28 jarige Pool aangehouden. Hij was passagier in een internationale bus die om 5.40 uur op de parkeerplaats Bunderneuland werd gecontroleerd. Hij had nog een boete wegens het rijden onder invloed van alcohol van 795 euro open staan. Omdat de man het bedrag niet kon voldoen is hij naar een gevangenis overgebracht, waar hij de komende 63 dagen mag verblijven.

Haren

Vannacht is de brandweer van Haren en Rütenbrock om 2.15 uur uitgerukt voor een schoorsteenbrand bij een woning aan de Ravensberg. Het vuur sloeg over naar het dak. De brandweer wist te voorkomen dat de rest van de woning vlam vatte. Over de hoogte van de schade is niets bekend.