Politie zoekt getuigen van steekincident in Noorderplantsoen in Groningen

GRONINGEN – De politie is op zoek naar getuigen van een steekincident, dat op donderdagochtend 16 januari heeft plaatsgevonden in het Noorderplantsoen in Groningen. Het slachtoffer, een 33-jarige man uit Eelde, raakte hierbij lichtgewond.

Het steekincident heeft omstreeks 11:15 uur plaatsgevonden in het Noorderplantsoen, ter hoogte van de muziekkoepel. Na het incident zijn twee mannen in de richting van de Ebbingestraat gevlucht. De politie is direct een onderzoek gestart naar de toedracht van het incident en is daarbij op zoek naar getuigen en/of mensen die meer weten over het steekincident.

Signalement

De politie is op zoek naar twee mannen die aan het volgende signalement voldoen:

-Man rond de twintig jaar oud

-Lichte huidskleur

-1.85 meter lang

-Donkere/zwarte jas met capuchon

-Rood kledingstuk onder de jas

-Zwarte schoenen van het merk Nike met een witte zool en wit logo

-Man rond de twintig jaar oud

-Lichte huidskleur

-1.90 meter lang

-donker haar

-Donkere/zwarte jas

-Donkergroene joggingbroek

-Witte Jordan-schoenen van het merk Nike met een rood logo

Iets gezien of gehoord?

Heeft u iets gezien of gehoord over het steekincident en was u tussen 11:00 en 11:30 uur in het Noorderplantsoen? Of heeft u de verdachten die voldoen aan het signalement gezien? Of bent u in het bezit van camerabeelden waar mogelijk iets verdachts op te zien is in de omgeving van de muziekkoepel in het Noorderplantsoen, rond het tijdstip van het incident? Dan komt de politie graag met u in contact. Dat kan via 0900-8844 of via het tipformulier. Liever anoniem? Bel dan naar Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

Politie Groningen