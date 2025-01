Weekendoverzicht politie regio Emmen

EMMEN – De politie Emmen neemt u met hun weekendjournaal mee in hun werkzaamheden. Het is een klein overzicht van een aantal bijzonderheden die zich in het weekend in de regio Emmen, Borger-Odoorn en Coevorden hebben afgespeeld.

De politie is druk geweest met in totaal 162 meldingen. Hierbij een aantal van deze meldingen:

Vrijdagmiddag kregen agenten een melding over een passagier welke in een bus erg vervelend was. Aangezien de bus onderweg was naar Emmen gingen agenten deze bij het station opwachten. De passagier was verbaal agressief en volgde de aanwijzingen van het aanwezige personeel niet op. De passagier heeft hier een bon voor gekregen en heeft het station moeten verlaten.

In Coevorden was er sprake van een boom die in brand stond. Agenten probeerden deze met de brandblusser, die ze in de auto hadden liggen, te blussen. Het bleek echter ook in de boom te branden. De brandweer heeft de brand en de boom geblust.

In de vroege zaterdagochtend was er een melding van een vechtpartij in Aalden. Hierbij zou ook een mes gezien zijn. Met meerdere eenheden ging de politie in gesprek met de betrokken personen. Gelukkig bleek het letsel mee te vallen. De namen werden genoteerd. Het mes bleek uiteindelijk een multitool te zijn.

In de middag reden agenten met spoed naar Emmer-Compascuum, waar de melder bedreigd zou zijn met een vuurwapen. Om de veiligheid van de betrokkenen en zichzelf te waarborgen, voerden agenten een BTGV (Benaderingstechniek Gevaarlijke Verdachten) uit. Dit is een procedure die de politie inzet bij personen die vuurwapengevaarlijk (kunnen) zijn. De verdachte werkte mee en werd door agenten geboeid. Ook werd er een andere verdachte aangehouden. Het voertuig dat de verdachten bij zich hadden werd doorzocht op aanwezigheid van een vuurwapen, maar deze is niet aangetroffen. De aangifte is opgenomen en de zaak is verder in onderzoek.

Zaterdagavond reden agenten wederom naar het station in Emmen, vanwege een persoon die vervelend was en gespuugd zou hebben richting de Handhaving. Ter plaatse was de persoon nog steeds luidruchtig aanwezig en bleef hij proberen te spugen richting de agenten. De verdachte werd voorzien van een spuugmasker, om hem zo richting het politiebureau mee te nemen. De medewerkers van Handhaving hebben aangifte gedaan terzake belediging vanwege het spugen.

Rond datzelfde tijdstip kreeg de politie een melding van een persoon in Coevorden, welke mogelijk onder invloed in een voertuig reed. Agenten gaven de desbetreffende bestuurder een stopteken en onderwierpen hem aan een alcohol- en drugstest. De bestuurder werd steeds vervelender en wilde niet meewerken, waarna hij in verzet ging tegen de agenten. Uiteindelijk moest tijdens de aanhouding een stroomstootwapen worden gebruikt. Bij de fouillering werd een vlindermes aangetroffen, welke in beslag is genomen. De verdachte zal zich uiteindelijk voor heel wat feiten mogen verantwoorden.

Zondagochtend reden agenten in Emmen toen ze een voertuig met hoge snelheid door rood zagen rijden. Dit resulteerde in een achtervolging door Emmen, waarna de bestuurder door de politie werd klemgereden. De bestuurder blies maar liefst 940 ug/l en werd aangehouden. Hij kreeg meerdere bekeuringen, een rijverbod en zijn rijbewijs werd ingevorderd. Later bleek de bestuurder wederom in een voertuig te zijn gestapt. De man werd opnieuw aangehouden voor rijden onder invloed, rijden tijdens een ontzegging van de rijbevoegdheid en rijden tijdens een rijverbod.

Verder was de politie drukdoende met onder andere verdachte situaties, winkeldiefstallen, conflicten, medische noodsituaties en overlastmeldingen.

Politie Emmen