Tegemoetkoming voor meer huurders in het aardbevingsgebied

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 21 januari 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

NOG NEVELIG EN KOUD | REGEN EN ZACHTER

Bewolking en mistig weer voert ook vandaag de boventoon, met ook kans op een drup motregen of motsneeuw bij 0 tot -1. Dat kan vanochtend op de kleine wegen en de stenen nog wat gladheid geven, maar vanmiddag wordt het +1 of +2 en dan is dat voorbij. Er staat vandaag een zwak tot matig windje uit zuid tot zuidoost, windkracht 2 tot 3.

Vannacht daalt het naar minima rond -1. Het blijft nevelig maar heel mistig zal het niet zijn want er blijft van een beetje wind staan. Morgenochtend is er niet veel verandering maar het is dan nog droog. In de loop van morgenmiddag is er kans op wat regen en morgenavond is het regenachtig. Maximum morgen rond 4 graden, de wind draait bij naar het zuiden.

Donderdagnacht is het eerst ook regenachtig maar ’s ochtends is het meest doog met opklaringen. Later op donderdag is er weer kans op enkele buien, maximum dan rond 5 graden. Vrijdag en zaterdag zijn regenachtig maar ook vrij zacht met 7 of 8 graden. En ook de lange termijn is wisselvallig, en minder koud dan nu.